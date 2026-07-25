33 років стажу вже не вистачить: що зміниться для майбутніх пенсіонерів у 2027 році

Наразі для призначення пенсії у 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу, але вже з 2027 року ця вимога збільшиться.

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Пенсійна реформа в Україні передбачає щорічне збільшення мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, до 2028 року. Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

У 2026 році право на пенсію у 60 років мають громадяни, які набули не менше 33 років страхового стажу. Із 2027 року вимоги зростуть. Для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде вже 34 роки страхового стажу, а у 2028 році — до 35 років.

Якщо людина не набула необхідного страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років, це не означає втрату права на пенсійне забезпечення. За меншої кількості років страхового стажу пенсію можна оформити пізніше — у 63 або 65 років залежно від виконання вимог закону.

Якщо ж страховий стаж становить менше 15 років, пенсія за віком не призначається. У такому випадку після досягнення встановленого віку можна звернутися за державною соціальною допомогою, однак її призначення залежить від відповідності вимогам законодавства та встановленим критеріям.

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