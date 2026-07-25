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Олександр Усик розкрив, чи балотуватиметься у президенти

19:07, 25 липня 2026 71
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Олександр Усик також розповів про зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Олександр Усик розкрив, чи балотуватиметься у президенти
Фото: instagram.com/usykaa
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Український боксер Олександр Усик повідомив, що не буде брати участь у виборах президента України. 39-річний боксер вирішив спростував останні чутки.

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Під час інтерв’ю журналістам з YouTube-каналу ФК «Полісся» Усика запитали не лише про недавню зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а й про політичні перспективи.

За словами Усика, вони обговорювали бокс, легендарних спортсменів 1960–1970-х років та сучасне покоління важковаговиків. Він також згадав, що під час розмови з Трампом пожартував, що розміри не мають вирішального значення.

Під час інтерв’ю боксеру нагадали про результати опитування, згідно з якими 6% українців були б готові проголосувати за нього, якби він вирішив висунути свою кандидатуру на посаду президента.

У відповідь Усик заявив: «Якби у мене була така думка, то, думаю, за мене проголосувало б більше людей. Але я не буду балотуватися в президенти України».

Нагадаємо, у травні Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена. А у червні Усик повідомив, що відмовляється від чемпіонських поясів, але готується провести ще один бій.

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