Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів, але готується провести ще один бій

Свій наступний поєдинок Олександр Усик назвав Last Dance.

Фото: focus.ua

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Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від чемпіонських поясів і готується провести ще один бій.

«Гарний день сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, аби хлопці в черзі за них боксували», - сказав він.

Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершувати спортивну кар'єру.

«Я залишаю пояси, але не йду зі спорту. В мене є «last dance». Хочу всім подякувати. З повагою ставлюся до всіх організацій. Хочу подякувати і сказати: далі більше», - додав він.

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