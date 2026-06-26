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В Одесі через конфлікт ТЦК з перехожим постраждав джек-рассел-тер’єр: поліція порушила справу

19:29, 26 червня 2026
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У домашнього улюбленця було діагностовано травмування у вигляді розриву передньої хрестоподібної зв’язки.
В Одесі через конфлікт ТЦК з перехожим постраждав джек-рассел-тер’єр: поліція порушила справу
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В Одесі під час конфлікту ТЦК з перехожим постраждав джек-рассел-тер’єр. Внаслідок інциденту тварина отримала травму. Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

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«За попередньою інформацією, того вечора під час конфлікту цивільних осіб з військовослужбовцями ТЦК та СП останні поїхали з місця разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер'єр, спричинивши при цьому тварині тілесні ушкодження», - заявили правоохорнці.

Про подію поліцейські дізналися від 31-річної власниці тварини, розшукали її та повернули жінці.

Зазначається, що після відвідування ветеринарної клініки, де собаці було діагностовано травмування у вигляді розриву передньої хрестоподібної зв’язки, жінка звернулась із відповідною заявою до правоохоронців.

Слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та розпочали розслідування.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї.

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Одеса ТЦК

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