Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

У ВККС повідомили, що на іншого очікує співбесіда у пленарному складі Комісії.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 26 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Щербина Наталія Олександрівна - Відкладено розгляд питання до 8 липня 2026 року 10:30

Сенчишин Федір Миронович - 698,96 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Бабій Сергій Олександрович - 713,97 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидати – не підтвердили, на 5 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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