Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 26 червня Комісією ухвалено такі рішення:
Щербина Наталія Олександрівна - Відкладено розгляд питання до 8 липня 2026 року 10:30
Сенчишин Федір Миронович - 698,96 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Бабій Сергій Олександрович - 713,97 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя
ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидати – не підтвердили, на 5 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.