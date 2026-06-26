Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей Днепровского апелляционного суда.
По результатам квалификационного оценивания 26 июня Комиссией приняты следующие решения:
Щербина Наталия Александровна — рассмотрение вопроса отложено до 8 июля 2026 года, 10:30.
Сенчишин Федор Миронович — 698,96 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
Бабий Сергей Александрович — 713,97 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие.
ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей Днепровского апелляционного суда.
Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили, 5 кандидатов ожидают собеседования в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.
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