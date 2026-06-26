Эвакуация населения из Купянска: бойцы полка «Скеля» показали видео спасательной операции

Во время эвакуационных рейсов техника подвергалась ударам вражеских дронов.

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В городе Купянск и Купянской общине Харьковской области подразделения полиции, военные и представители спецслужб продолжают эвакуацию местных жителей, которые еще не покинули общину.

Эвакуировать население также помогают бойцы полка СКЕЛЯ.

«Бойцы полка СКЕЛЯ провели спасательную операцию, во время которой из города был эвакуирован 41 человек, среди них — несовершеннолетние дети», — заявили в полку.

Также было опубликовано видео, как проходит процесс эвакуации населения. Как видно на видео, во время эвакуационных рейсов техника подвергалась ударам вражеских дронов.

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