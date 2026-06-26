Хозяйственный суд Киева рассматривает спор относительно требований к «Сенс Банку» на сумму, эквивалентную 1,75 млрд грн

Попытка агрохолдинга досрочно взыскать средства с государственного «Сенс Банка» вызвала дискуссии из-за возможных бюджетных рисков и вопросов к процессуальному распределению дела в суде.

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Группа Kernel через кипрскую компанию Etrecom Investments Limited пытается взыскать с государственного «Сенс Банка» сумму, эквивалентную 1,75 млрд грн.

В настоящее время в Хозяйственном суде города Киева продолжается рассмотрение дела № 910/4298/26 по позову против государственного АТ «СЕНС БАНК» и кипрской компании Greatford Limited , который подала кипрская фирма Etrecom Investments Limited. Третьим лицом на стороне истца в процессе выступает один из ключевых активов украинского агрохолдинга — Общество с ограниченной ответственностью «Кернел-Трейд». На стороне ответчиков привлечено Министерство финансов Украины.

Исковые требования основываются на обязательствах по LPN-облигациям, которые были выпущены нидерландской компанией E.M.I.S. Finance B.V. Об этом пишет экс-редактор «Экономической правды» Сергей Лямец.

Истец требует солидарного взыскания с ответчиков $30,5 млн основной суммы и более $8,2 млн процентов за просрочку платежа. Учитывая иностранный элемент, стороны планируют применять нормы материального права Англии и Уэльса. В частности, «Сенс Банк» уже приобщил к материалам дела детализированное заключение известного британского королевского адвоката (Jeffery Onions KC).

В чем суть спора?

Иск подала кипрская Etrecom Investments Limited, которая входит в группу Kernel. Ответчиками по делу являются государственный «Сенс Банк» и кипрская Greatford Limited. Формально речь идет о 39 млн долларов по LPN-облигациям, выпущенным нидерландской E.M.I.S. Finance B.V. Этот долг Kernel уже реструктуризировал, его погашение предусмотрено в 2029 году.

По мнению автора, истинная цель иска — не Greatford, у которой фактически нет средств, а именно государственный «Сенс Банк». Деньги требуют по облигациям, которые выпустила нидерландская компания E.M.I.S. Finance B.V. Представители банка и финансовые аналитики отмечают, что этот долг «Кернел» уже реструктурировал, а его плановое погашение должно состояться только в 2029 году.

Как отмечает Сергей Лямец, компания обратилась с требованием о досрочном взыскании средств. И в случае удовлетворения иска могут возникнуть дополнительные финансовые последствия для государственного банка. Окончательный объем таких последствий будет зависеть от исполнения решения суда и действующего законодательства. Кроме того, это может создать прецедент для аналогичных исков от других держателей облигаций.

Именно поэтому автор называет процесс вопросом государственной важности. В деле уже участвует Министерство финансов как представитель интересов государства — собственника «Сенс Банка».

В то же время любые выводы относительно возможных финансовых последствий или влияния будущего решения на другие правоотношения пока имеют прогнозный характер и будут зависеть от окончательного судебного решения, которое на момент подготовки материала еще не принято.

Процессуальные нюансы рассмотрения

До того, как дело было принято к производству, истец дважды подавал этот иск, но заявления оставались без рассмотрения из-за технических ошибок — неустранения недостатков в документах и вопросов с уплатой судебного сбора. После исправления ошибок и повторного оказания система автоматизированного распределения определила председательствующего по делу.

Юристы «Сенс Банка» пытались обжаловать состав суда из-за наличия в практике председательствующего предыдущих споров с участием предприятий агрохолдинга в Полтавской области. Однако суд в отводе отказал, поскольку наличие таких дел в прошлом является обычным рабочим опытом и специализацией в хозяйственном судопроизводстве, а назначение состоялось автоматически и строго по процедуре. Кипрский ответчик (Greatford Limited) попытался отстранить судью от рассмотрения дела, заявив отвод. В заявлении об отводе сторона ответчика утверждала о возможных процессуальных нарушениях. Суд признал эти доводы необоснованными и передал заявление для определения судьи в порядке автоматизированного распределения.

Суд отклонил ходатайство «Сенс Банка» о рассмотрении дела коллегией из трех судей. Дело продолжат слушать единолично, поскольку, по мнению суда, оно не относится к категории особо сложных, а единоличное рассмотрение обеспечит разумные сроки.

Кроме того, Суд пошел навстречу истцу и продлил срок для ответа на отзыв банка. Кипрской компании требуется время, чтобы привлечь собственных иностранных экспертов по английскому праву для контр-аргументации. Государственному банку соответственно продлили сроки для возражений.

Как отметил Сергей Лямец, следующее заседание по делу по иску Kernel к «Сенс Банку» назначено на 30 июня в Хозяйственном суде города Киева.

Позиции сторон

Истец по делу настаивает на наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Ответчики, в свою очередь, возражают против иска и считают заявленные требования необоснованными, ссылаясь, в частности, на условия реструктуризации долговых обязательств и другие обстоятельства, которые, по их мнению, исключают возможность досрочного взыскания.

Окончательную правовую оценку приведенным доводам должен предоставить Хозяйственный суд города Киева по результатам рассмотрения дела по существу.

Редакция готова предоставить возможность всем участникам дела высказать свою позицию и опубликует соответствующие комментарии после их поступления.

Предыдущий судебный опыт в спорах холдинга

Анализ предыдущей судебной практики показывает, что решения в подобных хозяйственных и земельных спорах с участием структур Kernel всегда принимались в пределах закона и не были однобокими:

Земельный спор («Приднепровский край»): суд принял компромиссное решение — вернул государству только половину спорных земель (190 га из 393 га), защитив интересы общины, но и не остановив работу крупного предприятия.

Взыскание долга («Хоробор Агро»): взыскание средств в пользу компании в пределах стандартного коммерческого права.

Аренда («Говтва»): суд продлил аренду участка на 16 га, руководствуясь преимущественным правом добросовестного арендаря, что соответствует стабильной практике Верховного Суда.

В споре с «Укрзализныцей», суд принял сторону последней, но воспользовался легитимным правом и уменьшил начисленные предприятию штрафы вдвое. Это стандартная практика для хозяйственных судов во время военного положения, чтобы избежать финансового коллапса работающих предприятий.

Как английские суды решают споры относительно еврооблигаций

Практика английских судов в спорах относительно еврооблигаций основывается на принципе толкования условий договора. Это означает, что суды прежде всего анализируют текст договорных положений и не могут выходить за их пределы, подменяя волю сторон соображениями экономической целесообразности или коммерческой справедливости. Event of Default (наступление дефолта) не презюмируется, право кредитора на досрочное взыскание должно прямо вытекать из договорной документации, а любые спорные положения оцениваются прежде всего через содержание соответствующих договорных условий.

Такой подход является устоявшимся в практике Верховного суда Великобритании. В частности, в деле Arnold v Britton (2015) суд подчеркнул, что первоочередное значение имеет буквальное содержание договорных положений, даже если их применение приводит к экономически невыгодному для одной из сторон результату. В то же время в деле Wood v Capita Insurance Services Ltd (2017) Суд уточнил, что толкование договора является процессом, в рамках которого текст и контекст оцениваются во взаимосвязи, без автоматического приоритета какого-либо из них. На практике, особенно в отношении профессионально составленных финансовых документов, таких как документация еврооблигаций, решающее значение обычно имеет именно текст договора.

Именно поэтому при рассмотрении споров относительно еврооблигаций английские суды не допускают расширительного толкования договорных положений. Если условия выпуска ценных бумаг не предусматривают конкретного механизма реализации прав кредитора или не определяют четких оснований для досрочного взыскания долга, суд, как правило, отказывается дополнять договор новыми положениями или выходить за пределы согласованных сторонами условий. Такой подход обеспечивает правовую определенность и предсказуемость в международных финансовых правоотношениях, что является одним из ключевых принципов английского договорного права.

Несмотря на то, что Сергей Лямец указывает, что нынешнее рассмотрение может создать конфликт интересов, на данный момент продолжается обычный, хотя и масштабный корпоративный суд. Позиция суда будет базироваться на анализе документов о реструктуризации долга, а финальный вердикт покажет, сможет ли государственный банк доказать безосновательность досрочных требований кредитора.

На момент публикации дело находится на стадии судебного рассмотрения. Окончательное решение в споре не принято, а приведенные в материале обстоятельства отражают процессуальные документы, позиции участников дела и информацию из открытых источников. Редакция не делает выводов о правомерности требований какой-либо из сторон до вступления в законную силу судебного решения.