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Получить е-Рецепт стало еще проще — что изменилось

18:35, 26 июня 2026
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Отныне врачи-аллергологи могут выписывать е-Рецепты по программе «Доступные лекарства».
Получить е-Рецепт стало еще проще — что изменилось
Фото: tsn.ua
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Национальная служба здоровья Украины сообщила, что получить е-Рецепт или медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) стало еще проще.

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Отмечается, что в ряде случаев необходимые документы можно получить непосредственно у того врача, который оказывает медицинскую помощь и сопровождает лечение.

- Отныне врачи-аллергологи могут выписывать е-Рецепты по программе «Доступные лекарства»

В перечень специальностей, которые могут выписывать е-Рецепты по программе «Доступные лекарства», добавлены врачи по специальностям «Аллергология» и «Детская аллергология».

Речь идет о лекарственных средствах для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний. После консультации и назначения лечения пациент может получить е-Рецепт непосредственно у профильного специалиста.

Это устраняет необходимость дополнительно обращаться к семейному врачу исключительно для оформления е-Рецепта. 

- Медицинское заключение о временной нетрудоспособности можно оформить в отделении экстренной помощи

Врачи медицины неотложных состояний, работающие в отделениях экстренной (неотложной) медицинской помощи, могут формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности. 

Если пациент обратился за помощью с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, которое приводит к временной утрате трудоспособности, необходимый документ может быть оформлен непосредственно во время оказания медицинской помощи.

Пациенту не нужно дополнительно обращаться к другому врачу исключительно для оформления больничного. 

- Расширен перечень специальностей врачей онкологического профиля, которые формируют МЗВН

Расширен перечень специальностей врачей в учреждениях онкологического профиля, которые могут формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности. В частности, такое право получили врачи по ядерной медицине. 

«Благодаря этим изменениям пациенты смогут получать е-Рецепты и медицинские заключения без дополнительных обращений к другим врачам или учреждениям здравоохранения. Это обеспечит непрерывность лечения и поможет сэкономить время медика и пациента.

Электронные рецепты, электронные направления и медицинские заключения о временной нетрудоспособности должен формировать тот врач, который непосредственно оказывает пациенту медицинскую помощь и устанавливает соответствующие медицинские показания», — заявили в НСЗУ.

В НСЗУ подчеркивают, что направление пациента к другому врачу исключительно для оформления таких документов является нецелесообразным и не соответствует требованиям законодательства. 

Изменения вступили в силу 12 июня 2026 года. Они предусмотрены приказом Минздрава относительно Правил выписывания рецептов на лекарственные средства и Порядка формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в ЭСОЗ.

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Минздрав лекарства

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