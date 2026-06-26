Отримати е-Рецепт стало ще простіше — що змінилося

Відтепер лікарі-алергологи можуть виписувати е-Рецепти за програмою «Доступні ліки».

Фото: tsn.ua

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Національна служба здоров'я України повідомила, що отримати е-Рецепт або медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) стало ще простіше.

Зазначається, що у низці випадків необхідні документи можна отримати безпосередньо у того лікаря, який надає медичну допомогу та супроводжує лікування.

- Відтепер лікарі-алергологи можуть виписувати е-Рецепти за програмою «Доступні ліки»

До переліку спеціальностей, які можуть виписувати е-Рецепти за програмою «Доступні ліки», додано лікарів за спеціальностями «Алергологія» та «Дитяча алергологія».

Йдеться про лікарські засоби для лікування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, а також метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань. Після консультації та призначення лікування пацієнт може отримати е-Рецепт безпосередньо у профільного спеціаліста.

Це усуває необхідність додатково звертатися до сімейного лікаря виключно для оформлення е-Рецепта.

- Медичний висновок про тимчасову непрацездатність можна оформити у відділенні екстреної допомоги

Лікарі з медицини невідкладних станів, які працюють у відділеннях екстреної (невідкладної) медичної допомоги, можуть формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність.

Якщо пацієнт звернувся по допомогу з травмою, гострим захворюванням або іншим станом, що призводить до тимчасової втрати працездатності, необхідний документ може бути оформлений безпосередньо під час надання медичної допомоги.

Пацієнту не потрібно додатково звертатися до іншого лікаря виключно для оформлення лікарняного.

- Розширено перелік спеціальностей лікарів онкологічного профілю, які формують МВТН

Розширено перелік спеціальностей лікарів у закладах онкологічного профілю, які можуть формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Зокрема, таке право отримали лікарі з ядерної медицини.

«Завдяки цим змінам пацієнти зможуть отримувати е-Рецепти та медичні висновки без додаткових звернень до інших лікарів чи закладів охорони здоров’я. Це забезпечить безперервність лікування та допоможе заощадити час медика та пацієнта.

Електронні рецепти, електронні направлення та медичні висновки про тимчасову непрацездатність має формувати той лікар, який безпосередньо надає пацієнту медичну допомогу та встановлює відповідні медичні показання», - заявили у НСЗУ.

У НСЗУ наголошують, що скерування пацієнта до іншого лікаря виключно для оформлення таких документів є недоцільним та не відповідає вимогам законодавства.

Зміни набули чинності 12 червня 2026 року. Вони передбачені наказом МОЗ щодо Правил виписування рецептів на лікарські засоби та Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ.

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