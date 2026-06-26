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У Києві через неналежне надання медичної допомоги помер чоловік — поліція

18:01, 26 червня 2026
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У поліції повідомили, що медик не провів у повному обсязі необхідних обстежень пацієнта та не виявив небезпечні ушкодження, які згодом призвели до смерті чоловіка.
У Києві через неналежне надання медичної допомоги помер чоловік — поліція
Фото: zn.ua
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В Деснянському районі Києва через неналежне надання медичної допомоги у лікарні помер 43-річний чоловік. Наразі поліцейські повідомили лікарю про підозру. Про це повідомила столична поліція.

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«За даними слідства, до одного з медичних закладів Києва звернувся 43-річний чоловік із травмою грудної клітки. Після огляду та проведення частини обстежень лікар-хірург  діагностував у чоловіка перелом ребра та рану ліктьового суглоба. Показань для госпіталізації медик не виявив, призначив лише знеболювальну й протизапальну терапію та рекомендував подальше лікування за місцем проживання.

Однак вже через два дні чоловік помер. За висновком судово-медичних експертиз, причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври та легені, що призвело до розвитку тяжких ускладнень та інтоксикації організму», - заявили у поліції.

Під час слідства встановлено, що на момент звернення пацієнт потребував проведення додаткових обстежень, однак необхідний обсяг медичної допомоги наданий не був. За висновками експертів, своєчасне виявлення ушкоджень та належне лікування могли запобігти настанню смерті пацієнта.

Слідчі повідомили лікарю-хірургу про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до п’яти років.

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поліція Київ

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