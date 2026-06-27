Із 3 серпня можуть подорожчати косметика і парфуми, а частина брендів — зникнути з продажу

Нові правила для косметики можуть змінити український ринок уже з початку серпня.

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В Україні зареєстрували петицію із закликом відтермінувати введення в дію Технічного регламенту на косметичну продукцію та доопрацювати його. Автор звернення попереджає, що заплановане на 3 серпня 2026 року повноцінне запровадження нових вимог може призвести до скорочення асортименту косметики, зростання цін, закриття частини магазинів і додаткових витрат для виробників та імпортерів.

Водночас сам Технічний регламент покликаний гармонізувати українські правила з європейськими стандартами, посилити контроль за безпечністю косметики та встановити єдині вимоги до всіх учасників ринку.

Саме практичне застосування цих норм і стало предметом дискусії, що вилилася у публічну петицію.

Чому просять відтермінувати Технічний регламент на косметичну продукцію

3 серпня 2026 року завершується дворічний перехідний період дії Технічного регламенту на косметичну продукцію, затвердженого постановою Кабміну від 20 січня 2021 року №65. Від цієї дати вся косметична продукція, яка вперше вводитиметься в обіг на українському ринку, повинна відповідати новим вимогам.

Автор петиції наголошує, що запровадження Технічного регламенту є важливим кроком для забезпечення високого рівня захисту здоров'я людини. Водночас, на його думку, механізм реалізації нових вимог уже призвів до низки негативних наслідків як для учасників косметичного ринку, так і для споживачів.

Які проблеми для бізнесу та покупців називають у петиції

У зверненні зазначається, що з асортименту магазинів уже починають зникати косметичні бренди, які не мають ексклюзивних представників в Україні. Через відсутність необхідної документації така продукція не може пройти процедуру нотифікації офіційними імпортерами. Насамперед це стосується косметики бюджетного сегмента, яка користується значним попитом серед українських споживачів.

Крім того, стверджується, що висока вартість сертифікації та експертних досліджень призводить до скорочення асортименту українських виробників косметики. За його словами, окремі бренди вже припиняють діяльність через неможливість виконати нові вимоги.

Також прогнозується, що після остаточного запровадження Технічного регламенту на ринку залишиться переважно продукція дорогого сегмента або ж косметика суттєво подорожчає, що негативно позначиться на покупцях.

У петиції також звертають увагу на повідомлення у соціальних мережах про можливе масове закриття магазинів, діяльність яких базується на власному імпорті або продажу зразків косметичної та парфумерної продукції.

На думку автора, це може призвести до скорочення робочих місць і зменшення податкових надходжень до державного бюджету.

Які недоліки регламенту, на думку автора, потребують доопрацювання

Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Європейського Союзу №1223/2009 щодо косметичної продукції. Водночас, як зазначає автор, косметика, яка вже сертифікована в ЄС, не може реалізовуватися в Україні без проходження повторної експертизи.

Також звертається увага, що хоча документ був затверджений ще у 2021 році, фактична реалізація його положень державними органами розпочалася лише у грудні 2025 року. За цей час, як стверджується у зверненні, практичне застосування нових вимог виявило низку колізій та прогалин у нормативному регулюванні.

Окремо імпортери та виробники повідомляють про високу вартість експертних досліджень, що пов'язано зі значним попитом на такі послуги, нестачею фахівців та обмеженим часом для виконання нових вимог.

Автор звернення вважає, що скорочення асортименту косметики в Україні стимулюватиме розвиток послуг байєрів, закупівлю товарів у європейських інтернет-магазинах та ввезення косметики в безмитних міжнародних посилках, що може призвести до втрат державного бюджету.

Що пропонують у петиції

Вказується, що в введення в дію вимог Технічного регламенту в нинішніх умовах може погіршити становище українського бізнесу та споживачів, а також скоротити надходження податків до державного бюджету.

У зв'язку з цим уряд просять відтермінувати введення в дію Технічного регламенту на косметичну продукцію та доопрацювати його.

Петицію №41/010197-26еп зареєстровано 26 червня 2026 року. На момент публікації до завершення збору підписів залишалося 92 дні.

Що передбачає Технічний регламент на косметичну продукцію

Технічний регламент на косметичну продукцію був затверджений постановою Кабміну №65 від 20 січня 2021 року. Документ гармонізує українське законодавство з Регламентом Європейського Союзу №1223/2009 та встановлює єдині правила виробництва, імпорту, продажу і державного контролю косметичної продукції. Його ухвалення було покликане не лише наблизити українські норми до європейських, а й підвищити рівень безпечності косметики та оновити застарілі правила регулювання галузі.

До 3 серпня 2026 року діяв перехідний період, протягом якого дозволялося реалізовувати продукцію, введену в обіг до цієї дати. Після його завершення всі нові косметичні товари, що виходитимуть на український ринок, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту.

Які нові вимоги встановлюються для виробників та імпортерів

Однією з ключових змін стала відмова від дозвільної системи. Замість отримання окремих дозволів виробники або імпортери повинні пройти процедуру нотифікації — повідомити компетентний орган про введення продукції в обіг через спеціальний електронний портал. Водночас відповідальність бізнесу за безпечність продукції значно посилюється.

Для кожного косметичного продукту має бути визначена відповідальна особа — виробник, імпортер або уповноважений представник. Саме вона відповідає за відповідність продукції вимогам законодавства, формування технічної документації, оцінку безпечності товару, а також його відкликання з ринку у разі необхідності.

Кожен косметичний продукт повинен мати інформаційний файл, який містить дані про склад продукції, технологію виробництва, результати лабораторних досліджень, оцінку безпечності, докази заявлених властивостей і повний комплект технічної документації. Цей файл необхідно зберігати не менше десяти років після введення в обіг останньої партії продукції.

Як контролюватимуть косметичну продукцію

Регламент запроваджує повноцінний державний ринковий нагляд за косметичною продукцією. Його здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Перевірки можуть проводитися під час митного оформлення товарів, у магазинах, на складах, в інтернет-магазинах, салонах краси, клініках та інших місцях реалізації або використання косметики. Якщо продукція визнається небезпечною або такою, що не відповідає встановленим вимогам, її можуть вилучити з обігу чи відкликати, а до операторів ринку застосувати штрафні санкції.

Які вимоги встановлюються до косметичної продукції

Нові правила значно посилюють вимоги до складу косметики, її маркування та підтвердження безпечності. Регламент розширює перелік заборонених речовин, визначає списки дозволених консервантів, барвників і ультрафіолетових фільтрів, а також встановлює окремі вимоги щодо наноматеріалів та інших потенційно небезпечних компонентів.

Перед введенням у продаж кожен косметичний продукт повинен пройти оцінку безпечності, яку проводить кваліфікований експерт із відповідною медичною або фармацевтичною освітою. За результатами складається звіт про безпечність, який є обов'язковою частиною технічної документації. Крім цього, виробники повинні підтверджувати всі заявлені властивості косметики відповідними дослідженнями або іншими доказами.

Регламент також передбачає обов'язкове впровадження належної виробничої практики (GMP), встановлює нові вимоги до маркування продукції та покладає додаткові обов'язки не лише на виробників та імпортерів, а й на розповсюджувачів косметики.

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