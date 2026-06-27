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Оформлення закордонного паспорта: хто отримає документ на 4 роки, а хто — на 10

08:12, 27 червня 2026
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Є кілька важливих правил, які варто знати кожному, хто оформлює закордонний паспорт в Україні.
Оформлення закордонного паспорта: хто отримає документ на 4 роки, а хто — на 10
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Перший закордонний паспорт дитині, документ для подорожей після 16 років чи повторне оформлення — у кожному випадку діють однакові базові правила, але строк дії паспорта та перелік необхідних документів залежать від віку заявника й окремих обставин. Водночас законодавство встановлює обмеження щодо кількості чинних закордонних паспортів, які може одночасно мати один громадянин України, а для окремих категорій заявників передбачає особливості подання фотографії.

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На який строк оформлюється закордонний паспорт

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається на різний строк залежно від віку особи.

Дітям від народження закордонний паспорт оформлюється строком на 4 роки.

Для осіб, які досягли 16-річного віку, паспорт для виїзду за кордон є чинним протягом 10 років.

Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно подати:

  • заяву-анкету, яку формує та друкує працівник, що приймає документи;
  • паспорт громадянина України — для осіб, які досягли 14-річного віку;
  • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, — для дітей або у разі оформлення паспорта вперше;
  • довідку про реєстрацію особи громадянином України — якщо паспорт оформлюється вперше із застосуванням засобів Реєстру та на момент народження заявника обоє або один із батьків були іноземцями чи особами без громадянства;
  • документ, що посвідчує особу законного представника, а також документ, який підтверджує його повноваження, якщо документи подає законний представник (крім випадків, коли представником є один із батьків);
  • документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
  • інформацію про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи про зняття з реєстрації або відсутність відповідних відомостей (за наявності). Це може бути витяг із реєстру територіальної громади, е-паспорт, е-закордонний паспорт або паспорт громадянина України зразка 1994 року;
  • документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або дані про РНОКПП, внесені до паспорта чи свідоцтва про народження (за наявності).

Коли можна подати фотографію замість фотографування

Для окремих категорій заявників законодавством передбачено особливий порядок.

Якщо паспорт оформлюється дитині віком до 12 років або особі, яка не може самостійно пересуватися через тривалий розлад здоров'я та потребує термінового лікування за кордоном (за наявності підтвердної медичної довідки), для сканування зображення може бути подана фотокартка розміром 10×15 см.

Скільки закордонних паспортів можна мати одночасно

Водночас варто враховувати встановлене законодавством обмеження: громадянин України не може одночасно мати більше двох чинних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

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