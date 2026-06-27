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Оформление заграничного паспорта: кто получит документ на 4 года, а кто — на 10

08:12, 27 июня 2026
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Есть несколько важных правил, которые стоит знать каждому, кто оформляет заграничный паспорт в Украине.
Оформление заграничного паспорта: кто получит документ на 4 года, а кто — на 10
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Первый заграничный паспорт ребенку, документ для поездок после 16 лет или повторное оформление — в каждом случае действуют одинаковые базовые правила, однако срок действия паспорта и перечень необходимых документов зависят от возраста заявителя и отдельных обстоятельств. Вместе с тем законодательство устанавливает ограничения относительно количества действующих заграничных паспортов, которые одновременно может иметь один гражданин Украины, а для отдельных категорий заявителей предусмотрены особенности подачи фотографии.

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На какой срок оформляется заграничный паспорт

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается на разный срок в зависимости от возраста лица.

Детям с рождения заграничный паспорт оформляется сроком на 4 года.

Для лиц, достигших 16-летнего возраста, паспорт для выезда за границу является действительным в течение 10 лет.

Какие документы нужны для оформления заграничного паспорта

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо подать:

  • заявление-анкету, которую формирует и распечатывает сотрудник, принимающий документы;
  • паспорт гражданина Украины — для лиц, достигших 14-летнего возраста;
  • свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, — для детей или при оформлении паспорта впервые;
  • справку о регистрации лица гражданином Украины — если паспорт оформляется впервые с использованием средств Реестра и на момент рождения заявителя оба либо один из родителей были иностранцами или лицами без гражданства;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия, если документы подает законный представитель (кроме случаев, когда представителем является один из родителей);
  • документ об уплате административного сбора либо документ, подтверждающий право на освобождение от его уплаты;
  • информацию о задекларированном или зарегистрированном месте жительства либо о снятии с регистрации или отсутствии соответствующих сведений (при наличии). Это может быть выписка из реестра территориальной общины, е-паспорт, е-заграничный паспорт либо паспорт гражданина Украины образца 1994 года;
  • документ о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) либо данные о РНОКПП, внесенные в паспорт или свидетельство о рождении (при наличии).

Когда можно подать фотографию вместо фотографирования

Для отдельных категорий заявителей законодательством предусмотрен особый порядок.

Если паспорт оформляется ребенку в возрасте до 12 лет либо лицу, которое не может самостоятельно передвигаться вследствие длительного расстройства здоровья и нуждается в срочном лечении за границей (при наличии подтверждающей медицинской справки), для сканирования изображения может быть подана фотография размером 10×15 см.

Сколько заграничных паспортов можно иметь одновременно

Вместе с тем следует учитывать установленное законодательством ограничение: гражданин Украины не может одновременно иметь более двух действующих паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

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