Оформление заграничного паспорта: кто получит документ на 4 года, а кто — на 10
Первый заграничный паспорт ребенку, документ для поездок после 16 лет или повторное оформление — в каждом случае действуют одинаковые базовые правила, однако срок действия паспорта и перечень необходимых документов зависят от возраста заявителя и отдельных обстоятельств. Вместе с тем законодательство устанавливает ограничения относительно количества действующих заграничных паспортов, которые одновременно может иметь один гражданин Украины, а для отдельных категорий заявителей предусмотрены особенности подачи фотографии.
На какой срок оформляется заграничный паспорт
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается на разный срок в зависимости от возраста лица.
Детям с рождения заграничный паспорт оформляется сроком на 4 года.
Для лиц, достигших 16-летнего возраста, паспорт для выезда за границу является действительным в течение 10 лет.
Какие документы нужны для оформления заграничного паспорта
Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо подать:
- заявление-анкету, которую формирует и распечатывает сотрудник, принимающий документы;
- паспорт гражданина Украины — для лиц, достигших 14-летнего возраста;
- свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, — для детей или при оформлении паспорта впервые;
- справку о регистрации лица гражданином Украины — если паспорт оформляется впервые с использованием средств Реестра и на момент рождения заявителя оба либо один из родителей были иностранцами или лицами без гражданства;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия, если документы подает законный представитель (кроме случаев, когда представителем является один из родителей);
- документ об уплате административного сбора либо документ, подтверждающий право на освобождение от его уплаты;
- информацию о задекларированном или зарегистрированном месте жительства либо о снятии с регистрации или отсутствии соответствующих сведений (при наличии). Это может быть выписка из реестра территориальной общины, е-паспорт, е-заграничный паспорт либо паспорт гражданина Украины образца 1994 года;
- документ о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) либо данные о РНОКПП, внесенные в паспорт или свидетельство о рождении (при наличии).
Когда можно подать фотографию вместо фотографирования
Для отдельных категорий заявителей законодательством предусмотрен особый порядок.
Если паспорт оформляется ребенку в возрасте до 12 лет либо лицу, которое не может самостоятельно передвигаться вследствие длительного расстройства здоровья и нуждается в срочном лечении за границей (при наличии подтверждающей медицинской справки), для сканирования изображения может быть подана фотография размером 10×15 см.
Сколько заграничных паспортов можно иметь одновременно
Вместе с тем следует учитывать установленное законодательством ограничение: гражданин Украины не может одновременно иметь более двух действующих паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
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