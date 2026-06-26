Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: тестируют новый подход

В Армия+ тестируют упрощенные переводы в пределах одного корпуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске тестирования упрощенных переводов в пределах одного корпуса через Армия+.

По его словам, главная задача — сделать этот процесс понятным для военнослужащего, сохранив боевую устойчивость подразделений.

«На первом этапе программа будет работать для переводов в пределах 16 и 19 армейских корпусов ВСУ. Военнослужащий сможет подать рапорт через Армия+ для перевода между воинскими частями, которые входят в состав или находятся в оперативном подчинении соответствующего корпуса», — сказал он.

Подать рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в определенных корпусах, не занимающие офицерских должностей и не находящиеся в СОЧ.

Все этапы проходят через Армия+:

подача рапорта с электронной подписью;

отслеживание статуса рассмотрения;

получение решения и разъяснений в приложении.

«Чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, новый подход предусматривает четкие правила: переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество переводов», — сказал Федоров.

Бета-тест продлится до 24 сентября. После пилотирования и оценки результатов планируется масштабировать это решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.