Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: тестируют новый подход
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске тестирования упрощенных переводов в пределах одного корпуса через Армия+.
По его словам, главная задача — сделать этот процесс понятным для военнослужащего, сохранив боевую устойчивость подразделений.
«На первом этапе программа будет работать для переводов в пределах 16 и 19 армейских корпусов ВСУ. Военнослужащий сможет подать рапорт через Армия+ для перевода между воинскими частями, которые входят в состав или находятся в оперативном подчинении соответствующего корпуса», — сказал он.
Подать рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в определенных корпусах, не занимающие офицерских должностей и не находящиеся в СОЧ.
Все этапы проходят через Армия+:
- подача рапорта с электронной подписью;
- отслеживание статуса рассмотрения;
- получение решения и разъяснений в приложении.
«Чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, новый подход предусматривает четкие правила: переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество переводов», — сказал Федоров.
Бета-тест продлится до 24 сентября. После пилотирования и оценки результатов планируется масштабировать это решение.
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