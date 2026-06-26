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Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: тестируют новый подход

17:33, 26 июня 2026
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В Армия+ тестируют упрощенные переводы в пределах одного корпуса.
Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: тестируют новый подход
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Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске тестирования упрощенных переводов в пределах одного корпуса через Армия+.

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По его словам, главная задача — сделать этот процесс понятным для военнослужащего, сохранив боевую устойчивость подразделений.

«На первом этапе программа будет работать для переводов в пределах 16 и 19 армейских корпусов ВСУ. Военнослужащий сможет подать рапорт через Армия+ для перевода между воинскими частями, которые входят в состав или находятся в оперативном подчинении соответствующего корпуса», — сказал он.

Подать рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в определенных корпусах, не занимающие офицерских должностей и не находящиеся в СОЧ.

Все этапы проходят через Армия+:

  • подача рапорта с электронной подписью;
  • отслеживание статуса рассмотрения;
  • получение решения и разъяснений в приложении.

«Чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, новый подход предусматривает четкие правила: переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество переводов», — сказал Федоров.

Бета-тест продлится до 24 сентября. После пилотирования и оценки результатов планируется масштабировать это решение.

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