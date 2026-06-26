Військові зможуть змінити частину лише у кілька кліків: тестують новий підхід

У Армія+ тестують спрощені переведення у межах одного корпусу.

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Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск тестування спрощених переведень у межах одного корпусу через Армія+.

За його словами, головне завдання — зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів.

«На першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорт через Армія+ для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу», - сказав він.

Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ.

Усі етапи проходять через Армія+:

- подання рапорту з електронним підписом;

- відстеження статусу розгляду;

- отримання рішення та розʼяснень у застосунку.

«Щоб зберегти бойову стійкість підрозділів, новий підхід передбачає чіткі правила: переведення можливі лише в межах операційної зони одного корпусу з визначеними строками розгляду та щомісячними лімітами на кількість переведень», - сказав Федоров.

Бета-тест триватиме до 24 вересня. Після пілотування та оцінки результатів планується масштабувати це рішення.

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