Не только размер выплат: что можно прописать в договоре об алиментах на ребенка

Какие условия могут содержаться в договоре об алиментах, как его оформить и что делать, если договоренности не выполняются.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Договориться о содержании ребенка без судебного спора вполне возможно, если между родителями нет конфликта по поводу исполнения своих обязанностей. Законодательство Украины позволяет заключить нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов, в котором стороны самостоятельно определяют размер, сроки и порядок выплаты средств, а также могут урегулировать другие вопросы, связанные с обеспечением ребенка. «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с положениями Семейного и Гражданского кодексов Украины и объясняет, как оформить такой договор, какие условия он может содержать, когда его можно изменить или расторгнуть и что происходит, если плательщик перестает исполнять свои обязательства.

Как заключить договор об уплате алиментов

В соответствии со статьей 189 Семейного кодекса Украины родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определяют размер, сроки и порядок выплаты средств.

Получателем алиментов является тот из родителей, с которым проживает ребенок.

Договор заключается исключительно в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.

В документе должны быть определены:

размер алиментов;

сроки их уплаты;

порядок выплаты;

условия целевого использования средств.

При этом условия договора не могут нарушать права ребенка, гарантированные Семейным кодексом Украины.

Каким может быть размер алиментов

Родители самостоятельно определяют сумму алиментов, однако она должна быть необходимой и достаточной для обеспечения гармоничного развития ребенка.

При этом размер выплат не может быть ниже минимального, гарантированного государством.

Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В то же время минимальный рекомендуемый размер алиментов равен полному прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста.

Каким способом могут выплачиваться алименты

По договоренности между родителями алименты могут выплачиваться:

в доле от дохода матери или отца;

в твердой денежной сумме.

Если алименты определены в твердой денежной сумме, они ежегодно подлежат индексации в соответствии с законом, если стороны не договорились об ином. Соответствующее положение также может быть включено в договор.

В то же время Семейный кодекс предусматривает именно такие способы определения алиментов при их взыскании по решению суда. Вместе с тем статья 627 Гражданского кодекса Украины закрепляет принцип свободы договора, который позволяет сторонам самостоятельно определять его условия с учетом требований законодательства, обычаев делового оборота, принципов разумности и справедливости.

Какие сроки выплаты можно установить

Периодичность уплаты алиментов стороны определяют самостоятельно с учетом интересов ребенка.

Договором могут быть предусмотрены:

ежемесячные выплаты;

ежеквартальные выплаты;

другие согласованные промежутки времени;

единовременная выплата.

Какие дополнительные условия можно предусмотреть

Договор об уплате алиментов позволяет урегулировать не только вопрос ежемесячного содержания ребенка.

В частности, стороны могут предусмотреть участие каждого из родителей в покрытии дополнительных расходов на:

образование;

кружки и спортивные секции;

лечение;

оздоровление;

отдых.

Кроме того, договором может быть определен порядок общения ребенка с тем из родителей, который проживает отдельно, а также, при необходимости, с другими родственниками.

На какой срок заключается договор

Срок действия договора определяется по взаимному согласию сторон.

Он может действовать до достижения ребенком совершеннолетия или в течение другого срока, согласованного родителями.

Как изменить или расторгнуть договор

Изменить или расторгнуть договор можно по взаимному согласию сторон путем заключения нотариально удостоверенного дополнительного соглашения.

Также законодательство предусматривает возможность заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей ребенку права собственности на недвижимое имущество.

Если же родители не могут прийти к согласию, вопрос изменения или расторжения договора решается в судебном порядке.

Какая ответственность предусмотрена за просрочку уплаты алиментов

Статья 196 Семейного кодекса Украины предусматривает, что в случае возникновения задолженности по вине плательщика получатель алиментов имеет право требовать уплаты неустойки (пени).

Ее размер составляет 1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако общий размер пени не может превышать 100% суммы задолженности.

Такое положение также может быть прямо предусмотрено в договоре.

Что делать, если договор не исполняется

Если один из родителей не исполняет своих обязательств по договору, обращаться в суд необязательно.

Статья 189 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность взыскания алиментов на основании исполнительной надписи нотариуса.

При удостоверении договора нотариус разъясняет сторонам содержание этой нормы и указывает в тексте договора возможность бесспорного взыскания алиментов в случае его неисполнения.

После получения исполнительной надписи получатель алиментов может обратиться в органы государственной исполнительной службы или к частному исполнителю для принудительного взыскания задолженности.

Для получения исполнительной надписи нотариусу необходимо подать:

заявление о ее совершении;

оригинал нотариально удостоверенного договора;

документы, подтверждающие бесспорность задолженности и факт просрочки исполнения обязательства.

Можно ли проверить, на что расходуются алименты

Согласно статье 179 Семейного кодекса Украины алименты являются собственностью ребенка.

Тот из родителей, на имя которого они выплачиваются, обязан использовать эти средства исключительно в интересах ребенка.

Если у плательщика возникают сомнения относительно целевого использования алиментов, он может обратиться в компетентные органы с просьбой провести соответствующую проверку.

Контроль за целевым использованием алиментов осуществляет орган опеки и попечительства путем инспекционных посещений получателя алиментов. Чаще всего такая необходимость возникает в случаях, когда размер выплат является значительным.

Какие документы нужны для заключения договора

Для оформления договора необходимо подготовить:

паспорта или другие документы, удостоверяющие личность сторон;

регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении ребенка.

Какие преимущества имеет договор об уплате алиментов

Такой договор имеет ряд преимуществ по сравнению с судебным урегулированием спора.

В частности, он:

позволяет урегулировать вопрос без обращения в суд;

предоставляет сторонам возможность самостоятельно определить условия содержания ребенка;

позволяет предусмотреть участие в дополнительных расходах;

обеспечивает возможность быстрого принудительного исполнения посредством исполнительной надписи нотариуса;

помогает минимизировать риск дальнейших конфликтов между родителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.