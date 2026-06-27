Нужно ли декларировать компенсацию расходов на служебную командировку: разъяснение

В каких случаях компенсацию расходов на командировку нужно указывать в декларации, а в каких — нет.

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Перед заполнением ежегодной электронной декларации субъектам декларирования следует учитывать, что не все средства, связанные со служебными командировками, считаются доходом. В ряде случаев компенсация расходов на проезд, проживание, питание и другие расходы не подлежит декларированию, однако законодательство предусматривает и исключения. «Судебно-юридическая газета» проанализировала положения Закона «О предотвращении коррупции» и разъяснения НАПК относительно того, какие выплаты необходимо указывать в декларации, а какие — нет.

Какие расходы на служебную командировку не нужно декларировать

Как правило, средства, полученные в качестве возмещения или покрытия расходов на служебную командировку, не подлежат декларированию.

Речь идет о случаях, когда компенсация осуществляется за счет средств государственного или местного бюджета, средств международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи либо организатора (соорганизатора) мероприятия, для участия в котором лицо находится в служебной командировке.

Также не нужно декларировать доход в виде покрытия третьим лицом, например международной организацией или государственным органом иностранного государства, расходов на участие субъекта декларирования или члена его семьи в семинаре, конференции, переговорах либо другом мероприятии, проводимом в другом городе или за границей. Это касается, в частности, оплаты проезда к месту проведения мероприятия, проживания, питания, визовых сборов и других расходов, связанных с поездкой.

При этом такая поездка должна быть надлежащим образом оформлена как служебная командировка субъекта декларирования или члена его семьи.

Когда компенсацию необходимо отразить в декларации

Вместе с тем законодательство предусматривает исключение из этого правила.

Сумма излишне израсходованных работодателем средств не считается расходами на командировку. Она является доходом субъекта декларирования и подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» электронной декларации.

Как правило, информация о таком доходе содержится в справке из Государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогах в соответствии с подпунктом 164.2.11 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины.

Пример: командировка за границу за счет принимающей стороны

В качестве примера НАПК приводит ситуацию, когда субъект декларирования по приглашению государственного органа иностранного государства участвует в мероприятии, проводимом за границей, а все расходы оплачивает принимающая сторона.

Если по месту работы оформлена служебная командировка, средства, израсходованные на оплату проезда, проживания, питания, визового сбора и других связанных с поездкой расходов, в декларации не указываются.

Нужно ли декларировать компенсацию командировки члена семьи

Отдельно разъясняется ситуация, когда в служебную командировку направляется член семьи субъекта декларирования, который не является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо приравненным к таким лицам.

Если член семьи получает от своего работодателя компенсацию расходов на служебную командировку либо участвует в мероприятии, расходы на которое покрывает принимающая сторона, такие средства также не нужно указывать в декларации субъекта декларирования.

Таким образом, компенсация расходов на служебную командировку сама по себе не означает возникновения дохода, который необходимо декларировать. Если расходы компенсируются в случаях, предусмотренных Законом «О предотвращении коррупции», они не отражаются в электронной декларации. Вместе с тем излишне израсходованные работодателем средства считаются доходом и подлежат обязательному декларированию.

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