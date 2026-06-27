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Чи потрібно декларувати компенсацію витрат на службове відрядження: роз'яснення

07:36, 27 червня 2026
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У яких випадках компенсацію витрат на відрядження потрібно зазначати в декларації, а коли — ні.
Чи потрібно декларувати компенсацію витрат на службове відрядження: роз'яснення
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Перед заповненням щорічної електронної декларації суб'єктам декларування варто враховувати, що не всі кошти, пов'язані зі службовими відрядженнями, вважаються доходом. У низці випадків компенсація витрат на проїзд, проживання, харчування та інші витрати не підлягає декларуванню, однак законодавство передбачає і винятки. «Судово-юридична газета» проаналізувала положення Закону «Про запобігання корупції» та роз'яснення НАЗК щодо того, які виплати потрібно зазначати в декларації, а які — ні.

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Які витрати на службове відрядження не потрібно декларувати

Як правило, кошти, отримані як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, не підлягають декларуванню.

Йдеться про випадки, коли компенсація здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, міжнародних міжурядових організацій, міжнародної технічної допомоги або організатора (співорганізатора) заходу, для участі в якому особа перебуває у службовому відрядженні.

Також не потрібно декларувати дохід у вигляді покриття третьою особою, наприклад міжнародною організацією чи державним органом іноземної держави, витрат на участь суб'єкта декларування або члена його сім'ї у семінарі, конференції, переговорах чи іншому заході, що проводиться в іншому місті або за кордоном. Це стосується, зокрема, оплати проїзду до місця проведення заходу, проживання, харчування, візових зборів та інших витрат, пов'язаних із поїздкою.

Водночас така поїздка повинна бути належним чином оформлена як службове відрядження суб'єкта декларування або члена його сім'ї.

Коли компенсацію потрібно відобразити в декларації

Водночас законодавство передбачає виняток із цього правила.

Сума надміру витрачених роботодавцем коштів не вважається витратами на відрядження. Вона є доходом суб'єкта декларування і підлягає відображенню в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» електронної декларації.

Як правило, інформація про такий дохід міститься у довідці з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки відповідно до підпункту 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України.

Приклад: відрядження за кордон за рахунок сторони, що приймає

Як приклад НАЗК наводить ситуацію, коли суб'єкт декларування на запрошення державного органу іноземної держави бере участь у заході, що проводиться за кордоном, а всі витрати оплачує сторона, що приймає.

Якщо за місцем роботи оформлено службове відрядження, кошти, витрачені на оплату проїзду, проживання, харчування, візового збору та інших пов'язаних із поїздкою витрат, у декларації не зазначаються.

Чи потрібно декларувати компенсацію відрядження члена сім'ї

Окремо роз'яснюється ситуація, коли у службове відрядження їде член сім'ї суб'єкта декларування, який не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняною до такої особи.

Якщо член сім'ї отримує від свого роботодавця компенсацію витрат на службове відрядження або бере участь у заході, витрати на який покриває сторона, що приймає, такі кошти також не потрібно зазначати в декларації суб'єкта декларування.

Отже, компенсація витрат на службове відрядження сама по собі не означає виникнення доходу, який необхідно декларувати. Якщо витрати компенсуються у випадках, передбачених Законом «Про запобігання корупції», вони не відображаються в електронній декларації. Водночас надміру витрачені роботодавцем кошти вважаються доходом і підлягають обов'язковому декларуванню.

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