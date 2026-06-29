ЕСПЧ: государство не может препятствовать воссоединению семьи беженца из-за документов, которые объективно невозможно получить

Если беженец не может предоставить документы по причинам, не зависящим от него, государство должно обеспечить альтернативные способы подтверждения семейных связей и не затягивать процедуру воссоединения семьи.

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Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Suji v. Greece (жалоба № 13250/23) от 23 июня 2026 года, в котором рассмотрел вопрос соблюдения права на уважение семейной жизни в ходе процедуры воссоединения семьи беженца-апатрида. Суд также оценил, имел ли заявитель эффективное средство правовой защиты от длительного бездействия государственных органов.

Проблематика этого решения имеет важное значение для практики защиты прав человека, поскольку касается гарантий реализации права на семейную жизнь лиц, получивших международную защиту, но которые в силу объективных обстоятельств не могут выполнить формальные требования национального законодательства относительно предоставления документов.

Обстоятельства дела

Заявитель является лицом без гражданства, представителем народности рохинджа из Мьянмы. В 2019 году Греция предоставила ему статус беженца. После этого он обратился с заявлением о воссоединении со своей супругой и двумя несовершеннолетними детьми, находившимися в Бангладеш.

При рассмотрении заявления греческая Служба по вопросам убежища потребовала предоставить проездные документы членов семьи и официальные документы, подтверждающие семейные связи.

Заявитель объяснил, что его семья как лица без гражданства не имеет возможности получить такие документы. Вместо этого он представил документы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, содержащие сведения о личности членов семьи и подтверждающие их статус.

Представительница заявителя неоднократно обращалась в органы власти, Министерство иностранных дел, консульские учреждения, Международный комитет Красного Креста и к Омбудсмену Греции с просьбой найти альтернативный способ подтверждения личности и семейных связей. Среди возможных решений предлагались проведение ДНК-тестирования и использование специальных проездных документов, однако в течение длительного времени никакого решения по делу не принималось.

Лишь в ноябре 2023 года, более чем через четыре года после подачи заявления, Служба по вопросам убежища удовлетворила просьбу о воссоединении семьи. Государственный орган признал, что получение официальных документов для рохинджа объективно невозможно, а семейные связи могут подтверждаться другими доказательствами. В ноябре 2024 года супруга и дети заявителя прибыли в Грецию.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что статья 8 Конвенции возлагает на государства позитивные обязательства по обеспечению эффективного уважения семейной жизни. В делах о воссоединении семьи компетентные органы должны обеспечивать справедливый баланс между интересами государства в сфере миграционного контроля и правом лица на семейную жизнь.

Суд подчеркнул, что особый статус беженцев требует учёта практических трудностей, с которыми они сталкиваются при получении документов.

ЕСПЧ указал, что когда предоставление официальных документов объективно невозможно, органы власти должны оценивать иные доказательства, подтверждающие семейные связи, а не ограничиваться формальным применением законодательных требований.

Суд подчеркнул, что процесс принятия решения должен соответствовать требованиям гибкости, оперативности и эффективности, особенно когда речь идёт о беженцах и их детях.

Также ЕСПЧ обратил внимание, что само греческое законодательство позволяло компетентным органам учитывать иные доказательства семейных связей, если беженец не мог предоставить официальные документы, и прямо запрещало отказывать в воссоединении семьи исключительно из-за их отсутствия.

Несмотря на это, национальные органы не обеспечили надлежащего рассмотрения альтернативных способов подтверждения семейных связей, хотя заявитель постоянно обращал их внимание на объективную невозможность получения официальных документов и предлагал другие варианты решения проблемы.

По мнению Суда, длительное бездействие административных органов привело к неоправданной многолетней разлуке заявителя с семьёй и не соответствовало позитивным обязательствам государства по статье 8 Конвенции.

Нарушение Конвенции

ЕСПЧ исследовал соответствие действий государства статьям 8, 13 и 14 Конвенции.

По статье 8 Конвенции Суд установил нарушение. Он пришёл к выводу, что органы власти не обеспечили справедливого баланса между интересами государства и правом заявителя на уважение семейной жизни. Процедура рассмотрения его заявления не соответствовала требованиям гибкости, оперативности и эффективности, а длительное непринятие решения было несовместимо с позитивными обязательствами государства.

По статье 13 Конвенции Суд также установил нарушение. ЕСПЧ констатировал, что заявитель не имел эффективного внутригосударственного средства правовой защиты, которое позволило бы обжаловать длительное бездействие административных органов и добиться своевременного решения вопроса о воссоединении семьи.

Жалобу по статье 14 Конвенции Суд отдельно не рассматривал, поскольку установленных нарушений статей 8 и 13 было достаточно для разрешения дела.

Таким образом, ЕСПЧ подтвердил, что в случае, когда беженец или лицо без гражданства по объективным причинам не может предоставить официальные документы, государственные органы обязаны проводить индивидуальную оценку обстоятельств дела, учитывать альтернативные доказательства семейных связей и обеспечивать оперативное и эффективное рассмотрение заявления о воссоединении семьи.

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