Миллиард гривен за «пытки правосудием»: Верховный Суд разъяснил пределы ответственности судей

Почему нельзя подать иск против суда за проигранное дело.

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Иск на 1 000 000 000 гривен против Верховного Суда за «пытки отказом в правосудии» стал поводом для важного прецедента. Может ли гражданин судиться с высшей судебной инстанцией за ее процессуальные решения?

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Касационного гражданского суда принял постановление, которое имеет важное значение для стабильности судебной системы Украины.

Дело № 686/34801/25 касалось иска гражданина к Государству Украина в лице Верховного Суда о возмещении колоссальной суммы морального вреда — 1 миллиарда гривен. Истец пытался квалифицировать процессуальные действия суда как «пытки отказом в осуществлении правосудия».

Это решение стало важным подтверждением того, что законность судебных актов не может проверяться за пределами установленного процессуального контроля.

«Пытки правосудием» на 1 миллиард гривен

Истец обратился в суд в декабре 2025 года. Его претензии заключались в том, что Верховный Суд ранее принял ряд решений не в его пользу, отказывал в удовлетворении исков, закрывал производства, возвращал кассационные жалобы. По мнению истца, эти действия причинили ему глубокий моральный вред, который он оценил в 1 000 000 000 грн, опираясь на статью 129-1Конституции Украины и нормы Конвенции о защите прав человека.

Хмельницкий горрайонный суд, а впоследствии и Хмельницкий апелляционный суд закрыли производство по делу, мотивируя это тем, что такие требования вообще не могут рассматриваться судами ни по каким правилам судопроизводства.

Мотивы Верховного Суда

Верховный Суд, пересматривая соответствующее дело, сформулировал ряд ключевых правовых выводов, основывающихся на положениях Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Персональный иммунитет судьи

Суд подтвердил, что судья не несет юридической ответственности за принятые судебные решения, кроме случаев, когда такие действия содержат признаки преступления или дисциплинарного проступка.

Такой иммунитет закреплен как гарантия независимости правосудия, а не как персональная привилегия судьи. Его цель — обеспечение беспрепятственного осуществления правосудия без риска давления из-за возможных исков за содержание решений.

Согласно частям первой, одиннадцатой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка. За вред, причиненный судом, отвечает государство по основаниям и в порядке, установленных законом.

Государство как надлежащий ответчик

Верховный Суд подчеркнул, что суды и судьи осуществляют правосудие от имени государства, а потому возможные негативные последствия судебных решений не могут быть основанием для предъявления исков непосредственно к суду или судье.

У случаях, когда законом предусмотрена ответственность за вред, причиненный судебными актами, надлежащим ответчиком выступает именно государство Украина, а не конкретный суд или судья. Таким образом, суды не могут быть самостоятельными ответчиками в спорах относительно законности собственных процессуальных действий.

Исключительность механизма процессуального контроля

Суд подчеркнул, что все возможные процессуальные нарушения, допущенные во время рассмотрения дела, подлежат исправлению исключительно в пределах того же судебного дела — путем апелляционного или кассационного пересмотра.

Попытки инициировать отдельные иски против суда или судей фактически создают так называемый «процесс в процессе», что противоречит принципу правовой определенности и может рассматриваться как вмешательство в осуществление правосудия.

Исковые требования о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием суда, могут быть предметом рассмотрения в случаях, предусмотренных статьей 1176 ГК РФ.

В случае поступления искового заявления с требованиями о признании незаконными связанных с рассмотрением судебного дела действий/бездействия суда (судьи или должностных лиц суда), об обязательстве суда (судьи) к совершению определенных процессуальных действий или о возмещении причиненного незаконными действиями или бездействием суда1 Украины, суд отказывает в открытии производства по делу (пункт 1 части первой 186 ГПК Украины).

Практика ЕСПЧ

Верховный Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека, в частности по делу «Плахтеев и Плахтеева против Украины», где ЕСПЧ признал, что ограничение права на иск против судей может преследовать легитимную цель — защиту независимости судебной власти.

ЕСПЧ подчеркнул, что право на доступ к суду не является абсолютным и может подлежать ограничениям при условии, что такие ограничения пропорциональны. В этом контексте невозможность обжаловать судебные решения путем отдельных исков против суда или судей признается оправданной, поскольку лицо сохраняет право на защиту своих интересов в пределах апелляционного и кассационного пересмотра первоначального спора.

Верховный Суд фактически подтвердил базовый принцип функционирования судебной системы Украины: контроль за судебными решениями осуществляется исключительно через установленные процессуальные инстанции, а не путем отдельных исков против судей или судов.

Процессуальные нюансы касационного пересмотра

Отдельного внимания заслуживают выводы суда относительно процедуры рассмотрения жалобы:

Истец требовал рассмотрения дела при его личном участии. Суд отказал, разъяснив, что согласно статье 401 ГПК Украины, предварительное рассмотрение дела проводится без уведомления участников.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении гражданских или уголовных дел суды не являются субъектами властных полномочий в понимании КАСУ, поэтому они не могут быть ответчиками в спорах об обжаловании их деятельности.

Постановление Верховного Суда от 25 июня 2026 года является логическим продолжением защиты принципа независимости судебной власти. Оно пресекает попытки использовать гражданские иски как инструмент давления на судей или как способ обойти установленные законом сроки и порядки обжалования решений.

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