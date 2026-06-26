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В Пекине самолет врезался в один из самых высоких небоскребов мира — появились видео

17:04, 26 июня 2026
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Легкомоторный самолет врезался в 109-этажную башню China Zun высотой 528 метров.
В Пекине самолет врезался в один из самых высоких небоскребов мира — появились видео
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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В Пекине в пятницу днем легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб китайской столицы — 109-этажную башню CITIC Tower, также известную как China Zun.

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Небоскреб входит в топ-10 самых высоких зданий в мире. Высота башни составляет 528 метров.

В социальных сетях распространились видео с места происшествия. На кадрах видно, как с здания падают обломки. На земле также заметны хвостовая часть самолета и автомобиль такси с разбитым окном.

После инцидента из здания эвакуировали людей. Возле входа в небоскреб собрались десятки людей, а на место прибыли пожарные автомобили, полицейские экипажи и бригады скорой помощи.

CNN указывает, что это может быть легкий спортивный самолет Sunward SA 60L Aurora китайского производства, который принадлежит местной авиакомпании общей авиации.

Кроме того, неподтвержденные данные сервиса Flightradar24, опубликованные в интернете, свидетельствуют о значительном отклонении самолета от маршрута незадолго до столкновения.

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Китай

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