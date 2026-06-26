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У Пекіні літак врізався у один із найвищих хмарочосів світу — з'явилися відео

17:04, 26 червня 2026
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Легкомоторний літак врізався у 109-поверхову вежу China Zun заввишки 528 метрів.
У Пекіні літак врізався у один із найвищих хмарочосів світу — з'явилися відео
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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У Пекіні в п'ятницю вдень легкомоторний літак врізався у найвищий хмарочос китайської столиці — 109-поверхову вежу CITIC Tower, також відому як China Zun.

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Хмарочос входить до топ-10 найвищих будівель у світі. Висота вежі становить 528 метрів.

У соціальних мережах поширилися відео з місця події. На кадрах видно, як із будівлі падають уламки. На землі також помітні хвостова частина літака та автомобіль таксі з розбитим вікном.

Після інциденту з будівлі евакуювали людей. Біля входу до хмарочоса зібралися десятки людей, а на місце прибули пожежні автомобілі, поліцейські екіпажі та бригади швидкої допомоги.

CNN вказує, що це може бути легкий спортивний літак Sunward SA 60L Aurora китайського виробництва, який належить місцевій авіакомпанії загальної авіації.

Крім того, непідтверджені дані сервісу Flightradar24, опубліковані в інтернеті, свідчать про значне відхилення літака від маршруту незадовго до зіткнення.

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Китай

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