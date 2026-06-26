Уряд оновив правила реєстрації авто і видачі водійських посвідчень — зміни

Кабмін змінює правила видачі водійських посвідчень і реєстрації авто: адміністративні процедури, пільги для постраждалих від війни та нові механізми перевірок.

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Кабінет Міністрів України постановою № 779 вніс зміни до порядку видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. Зміни охоплюють застосування Закону «Про адміністративну процедуру», розширення можливостей оскарження рішень сервісних центрів МВС, автоматизацію перевірок даних, а також запровадження додаткових пільг для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Адміністративна процедура і оскарження рішень МВС

Одним із ключових нововведень є пряме закріплення, що відносини у сфері видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів регулюються Законом України «Про адміністративну процедуру».

Що зміниться:

рішення, дії або бездіяльність працівників територіальних сервісних центрів МВС можуть бути оскаржені до регіонального сервісного центру або до суду;

розгляд скарг здійснюватиметься керівниками регіональних сервісних центрів.

Втрата посвідчення та реєстрація транспортного засобу

У разі втрати посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу внаслідок збройної агресії проти України особи, які визнані потерпілими та зазнали майнової шкоди, звільняються від сплати за відповідні адміністративні послуги та відшкодування вартості бланків. Для цього необхідно подати заяву (через сервісний центр МВС, електронний кабінет водія або, за наявності технічної можливості, через «Дію») та додати документ, виданий органом досудового розслідування, що підтверджує статус потерпілого у кримінальному провадженні.

Під час оформлення нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого працівник сервісного центру МВС перевіряє, чи справді раніше видавався такий документ, а також дані про людину в державних реєстрах.

Перевірка проводиться через бази МВС, демографічний реєстр, реєстри розшуку та осіб, які позбавлені або тимчасово обмежені в праві керування. За потреби також перевіряють дані про осіб, які могли бути незаконно позбавлені свободи через збройну агресію.

Також передбачено, що під час розгляду заяв щодо реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та оформлення реєстраційних документів застосовуються положення Закону України «Про адміністративну процедуру». Рішення, дії або бездіяльність працівників сервісних центрів МВС можуть бути оскаржені в адміністративному порядку до регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС або до суду. Розгляд скарг здійснюється керівником або іншими уповноваженими посадовими особами відповідного регіонального сервісного центру.

У порядку державної реєстрації транспортних засобів також передбачено можливість подання та оформлення реєстраційних документів, у тому числі в електронній формі без виготовлення на бланку, а також присвоєння буквено-цифрових комбінацій номерних знаків з їх видачею або без видачі.

Крім того, встановлено спеціальний порядок для перереєстрації транспортних засобів, що належать фізичним особам, визнаним безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Така перереєстрація здійснюється без зміни власника за заявою опікуна над майном. Під час процедури працівник сервісного центру МВС перевіряє відомості про призначення опікуна та його статус за даними Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У разі скасування свідоцтва про призначення опікуна або відсутності транспортного засобу в акті опису майна перереєстрація не проводиться.

Також у разі перереєстрації до свідоцтва про реєстрацію вноситься відмітка про те, що документ видано опікуну над майном в інтересах власника транспортного засобу із зазначенням його анкетних даних.

У примітках до переліку платних послуг виключено згадування Російської Федерації та встановлено, що особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, протягом року з дати рішення комісії одноразово звільняються від плати за окремі адміністративні послуги, зокрема з перереєстрації транспортного засобу та видачі посвідчення водія замість втраченого. Вартість бланків у таких випадках не стягується.

У період воєнного стану також уточнено, що до керування транспортними засобами категорій C і C1 допускаються особи з посвідченням водія категорії B, а право на керування транспортними засобами категорії CE надається лише після проходження перепідготовки та складання практичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що водії можуть отримати посвідчення водія в електронній формі. Зробити це можна особисто в будь-якому зручному сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або через застосунок «Дія». Після завершення процедури електронне посвідчення автоматично відображається в цифрових сервісах.

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