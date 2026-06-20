Електронне посвідчення водія: як отримати та користуватися документом у смартфоні

Електронне посвідчення водія в Україні дозволяє кермувальникам підтверджувати право на керування транспортом за допомогою смартфона без необхідності носити із собою пластиковий документ.

фото: bzh.life

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Електронні документи дають змогу користуватися державними послугами без паперових носіїв. В Україні цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові або пластикові.

Одним із найпопулярніших є електронне посвідчення водія. Воно дозволяє водіям підтверджувати право на керування транспортним засобом за допомогою смартфона без необхідності носити із собою фізичний документ.

Попит на електронні водійські посвідчення зростає

З початку 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі електронних посвідчень водія. Йдеться як про перше отримання документа, так і про його обмін, відновлення після втрати чи викрадення, а також оформлення після відкриття нових категорій.

Після видачі посвідчення автоматично відображається в Кабінеті водія та застосунку Дія. Водночас документи, видані до 2014 року, можуть не відображатися в електронних сервісах, тому для їх цифрового відображення може знадобитися обмін посвідчення.

Електронне посвідчення водія – за бажанням громадянина

Е-посвідчення водія може бути отримане виключно як цифровий документ без видачі пластикового бланка. Це зручний варіант для тих, хто обирає цифрові сервіси та прагне користуватися документами у смартфоні.

Такий документ має власні серію та номер, містить усі необхідні дані водія та відображається в державних електронних реєстрах.

Як отримати або обміняти е-посвідчення водія

Отримати або обміняти посвідчення водія на електронне можна кількома способами:

особисто у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія ;

онлайн через застосунок Дія.

Після завершення процедури електронний документ автоматично стає доступним у цифрових сервісах.

Використання електронних документів в Україні

В Україні електронні документи можуть використовуватися нарівні з паперовими та пластиковими. Зокрема, це стосується електронного посвідчення водія, яке має таку ж юридичну силу, як і фізичний документ.

Водночас у Головному сервісному центрі МВС нагадують, що цифрові документи поки не завжди визнаються за кордоном, оскільки міжнародні правила у сфері дорожнього руху не повністю врегульовують їх використання в інших країнах.

Цифрові сервіси – зручність щодня

Розвиток електронних документів є складовою цифрової трансформації державних сервісів. Е-документи дозволяють:

мати доступ до посвідчення водія у смартфоні;

швидко отримувати державні послуги онлайн;

економити час на оформленні документів;

користуватися сучасними цифровими рішеннями без відвідування установ.

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