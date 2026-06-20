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Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею»

08:30, 20 червня 2026
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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.
Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею»
фото: Кирило Буданов
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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

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У своїй заяві Буданов зазначив, що вважає цей крок недружнім щодо українського народу та таким, що може бути використаний Росією у власних інформаційних цілях. Він наголосив на важливості збереження партнерських відносин між Україною та Польщею, попри наявність складних сторінок спільної історії.

Керівник ОП також заявив, що кожна держава має право на власну історичну пам’ять і підхід до оцінки історичних подій. Водночас він висловив незгоду з рішенням польської сторони та поставив під сумнів його справедливість.

Крім того, Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його було нагороджено минулого року. За його словами, це рішення є реакцією на ситуацію навколо українського Президента.

Буданов наголосив, що Україна дасть власну оцінку цій ситуації, однак продовжить будувати відносини із союзниками на засадах відкритого, рівноправного партнерства та взаємної поваги.

Він також підкреслив, що Україна й надалі відіграватиме ключову роль у захисті європейської безпеки, зокрема Польщі, продовжуючи протистояти російській агресії та зазнаючи значних втрат у цій боротьбі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі та один із найстаріших орденів у світі. Його екс-президент Анджей Дуда вручив Зеленському 5 квітня 2023 року за заслуги у зміцненні польсько-українських відносин та співпраці між країнами.

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Польща Україна Володимир Зеленський Кирило Буданов

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