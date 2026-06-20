У Києві закриють дві станції метро та змінять маршрути транспорту

21 червня в центрі Києва через проведення публічних заходів тимчасово обмежать роботу окремих станцій метро та змінять маршрути громадського транспорту.

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У неділю, 21 червня, в центральній частині Києва тимчасово запровадять транспортні обмеження через проведення масових заходів. Зміни торкнуться роботи метрополітену та наземного громадського транспорту. Про це поінформували в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

З ранку станції метро «Площа Українських Героїв» та «Палац спорту», а також пересадковий вузол між ними будуть закриті для пасажирів. Потяги продовжать рухатися цією ділянкою без зупинок. Попередньо обмеження діятимуть у першій половині дня.

У КМДА зазначили, що про повернення станцій до звичайного режиму роботи повідомлять окремо. Крім того, від початку руху транспорту і приблизно до 14:00 буде скориговано маршрути тролейбусів №4, №5, №7, №8 та №17, а також автобусів №24, №62, №109, №110, №111, №114 і №118-Д.

Зміни в курсуванні тролейбусів та автобусів у Києві:

Тролейбуси № 4, 5, 7, 8, 17: рухатимуться до бульвару Тараса Шевченка за своїми маршрутами, далі — вул. Леонтовича, вул. Богдана Хмельницького, вул. Пирогова та знову на бульвар Тараса Шевченка.

Автобус № 24: курсуватиме від музею історії України у Другій світовій війні до вул. Басейної, далі через вул. Еспланадну, вул. Саксаганського (у зворотному напрямку — вул. Жилянська та вул. Шота Руставелі) і вул. Симона Петлюри до залізничного вокзалу «Центральний».

Автобус № 62: маршрут пролягатиме від Ботанічного саду до вул. Басейної, далі — вул. Еспланадна, ст. м. «Палац спорту», вул. Рогнідинська, вул. Шота Руставелі та вул. Басейна.

Автобус № 109: від ст. м. «Харківська» до вул. Антоновича, далі — вул. Гетьмана Павла Скоропадського, площа Українських Героїв, вул. Велика Васильківська, після чого — за власним маршрутом.

Автобуси № 110, 111: прямуватимуть від вул. Милославської та Дарницької площі лише до Європейської площі.

Автобус № 114: від вул. Милославської до вул. Хрещатик, далі — Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (назад — через Володимирський проїзд), вул. Володимирська, вул. Богдана Хмельницького, вул. Пирогова (назад — вул. Леонтовича), бульвар Тараса Шевченка, вул. Симона Петлюри до залізничного вокзалу «Центральний».

Автобус № 118-Д: від ст. м. «Лісова» до вул. Басейної, далі — вул. Еспланадна, вул. Саксаганського (назад — вул. Жилянська та вул. Шота Руставелі), просп. Берестейський, після чого — за звичним маршрутом.

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