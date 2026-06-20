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В Киеве закроют две станции метро и изменят маршруты транспорта

08:12, 20 июня 2026
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21 июня в центре Киева из-за проведения общественных мероприятий временно ограничат работу отдельных станций метро и изменят маршруты транспорта.
В Киеве закроют две станции метро и изменят маршруты транспорта
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В воскресенье, 21 июня, в центральной части Киева временно введут транспортные ограничения в связи с проведением массовых мероприятий. Изменения коснутся работы метрополитена и наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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С утра станции метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта», а также пересадочный узел между ними будут закрыты для пассажиров. Поезда продолжат движение через этот участок без остановок. Предварительно ограничения будут действовать в первой половине дня.

В КГГА отметили, что о возобновлении работы станций в обычном режиме сообщат дополнительно. Кроме того, с начала движения транспорта и ориентировочно до 14:00 будут изменены маршруты троллейбусов №4, №5, №7, №8 и №17, а также автобусов №24, №62, №109, №110, №111, №114 и №118-Д.

Изменения в движении троллейбусов и автобусов в Киеве:

  • Троллейбусы №4, 5, 7, 8, 17: будут следовать до бульвара Тараса Шевченко по своим маршрутам, далее — по ул. Леонтовича, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пирогова и снова на бульвар Тараса Шевченко.
  • Автобус №24: будет курсировать от Музея истории Украины во Второй мировой войне до ул. Бассейной, далее через ул. Эспланадную, ул. Саксаганского (в обратном направлении — ул. Жилянская и ул. Шота Руставели) и ул. Симона Петлюры до железнодорожного вокзала «Центральный».
  • Автобус №62: маршрут будет проходить от Ботанического сада до ул. Бассейной, далее — ул. Эспланадная, станция метро «Дворец спорта», ул. Рогнединская, ул. Шота Руставели и ул. Бассейная.
  • Автобус №109: от станции метро «Харьковская» до ул. Антоновича, далее — ул. Гетмана Павла Скоропадского, площадь Украинских Героев, ул. Большая Васильковская, после чего — по своему обычному маршруту.
  • Автобусы №110 и №111: будут курсировать от ул. Милославской и Дарницкой площади только до Европейской площади.
  • Автобус №114: от ул. Милославской до ул. Крещатик, далее — Майдан Незалежности, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская (обратно — через Владимирский проезд), ул. Владимирская, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Пирогова (обратно — ул. Леонтовича), бульвар Тараса Шевченко, ул. Симона Петлюры до железнодорожного вокзала «Центральный».
  • Автобус №118-Д: от станции метро «Лесная» до ул. Бассейной, далее — ул. Эспланадная, ул. Саксаганского (обратно — ул. Жилянская и ул. Шота Руставели), проспект Берестейский, после чего — по привычному маршруту.

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Киев транспорт метро

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