В Борисполе две собаки кане-корсо насмерть загрызли 79-летнюю женщину — владелицу задержали

Собаки выбежали из частного двора через неплотно закрытую калитку и напали на соседку.

Иллюстративное фото

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В Борисполе Киевской области собаки насмерть загрызли женщину. Киевская областная прокуратура выясняет обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения через неплотно закрытую калитку и попали на соседний двор, где набросились на человека.

В результате нападения животных 79-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Владелицу собак задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, собак изъяли и поместили в кинологический центр. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Досудебное расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины) осуществляют следователи Бориспольского районного управления полиции.

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