У Борисполі дві собаки кане-корсо насмерть загризли 79-річну жінку — власницю затримали

Собаки вибігли з приватного подвір’я через нещільно зачинену хвіртку та напали на сусідку.

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У Борисполі на Київщині собаки насмерть загризли жінку. Київська обласна прокуратуа з’ясовує обставини трагедії.

За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.

Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції.

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