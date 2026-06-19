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Андрій Сибіга повертає Польщі державну нагороду після позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

21:38, 19 червня 2026
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Очліьник МЗС України назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького «стратегічною помилкою».
Андрій Сибіга повертає Польщі державну нагороду після позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла
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Міністр закордонних справи України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».

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Він заявив, що поверне Польщі державну нагороду після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

«Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише Москва», — зазначив Сибіга.

За словами міністра, українська сторона шкодує, що «емоції взяли гору у Варшаві» та призвели до «невиправданих, імпульсивних і зневажливих кроків» щодо України.

У зв’язку з цим очільник МЗС повідомив, що не вважає можливим надалі зберігати наданий йому у жовтні 2022 року Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». «Невдовзі поверну його Польщі», — наголосив він.

Сибіга також заявив, що Київ завжди виступав за взаємну повагу навіть у складних історичних питаннях та протягом останніх півтора року працював над врегулюванням суперечностей між двома країнами. За його словами, Україна сприяла проведенню пошуково-ексгумаційних робіт, відновленню діяльності Конгресу істориків та реалізації інших ініціатив, важливих для польської сторони.

Міністр назвав нинішнє загострення у відносинах контрпродуктивним і висловив сподівання на повернення до рівноправного діалогу між Києвом і Варшавою.

«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — підкреслив Сибіга.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. У канцелярії польського президента повідомили, що відповідне рішення пов’язане зі станом польсько-українських відносин.

Орден Білого Орла Володимир Зеленський отримав 5 квітня 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди за внесок у зміцнення польсько-українського партнерства та співпраці між двома державами.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загострення відносин між Варшавою та Києвом через присвоєння одному з українських військових підрозділів найменування на честь героїв УПА та закликав президентів України і Польщі до відвертого діалогу.

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Володимир Зеленський

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