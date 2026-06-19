Андрій Сибіга повертає Польщі державну нагороду після позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

Очліьник МЗС України назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького «стратегічною помилкою».

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Міністр закордонних справи України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».

Він заявив, що поверне Польщі державну нагороду після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

«Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише Москва», — зазначив Сибіга.

За словами міністра, українська сторона шкодує, що «емоції взяли гору у Варшаві» та призвели до «невиправданих, імпульсивних і зневажливих кроків» щодо України.

У зв’язку з цим очільник МЗС повідомив, що не вважає можливим надалі зберігати наданий йому у жовтні 2022 року Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». «Невдовзі поверну його Польщі», — наголосив він.

Сибіга також заявив, що Київ завжди виступав за взаємну повагу навіть у складних історичних питаннях та протягом останніх півтора року працював над врегулюванням суперечностей між двома країнами. За його словами, Україна сприяла проведенню пошуково-ексгумаційних робіт, відновленню діяльності Конгресу істориків та реалізації інших ініціатив, важливих для польської сторони.

Міністр назвав нинішнє загострення у відносинах контрпродуктивним і висловив сподівання на повернення до рівноправного діалогу між Києвом і Варшавою.

«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — підкреслив Сибіга.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. У канцелярії польського президента повідомили, що відповідне рішення пов’язане зі станом польсько-українських відносин.

Орден Білого Орла Володимир Зеленський отримав 5 квітня 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди за внесок у зміцнення польсько-українського партнерства та співпраці між двома державами.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загострення відносин між Варшавою та Києвом через присвоєння одному з українських військових підрозділів найменування на честь героїв УПА та закликав президентів України і Польщі до відвертого діалогу.

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