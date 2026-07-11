Чи є збільшення прожиткового мінімуму підставою для перерахунку військової пенсії

Восьмий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що збільшення прожиткового мінімуму як розрахункової величини для визначення грошового забезпечення є підставою для перерахунку військової пенсії.

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В Україні військові пенсіонери мають право на перерахунок пенсії у разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Однак на практиці органи Пенсійного фонду нерідко відмовляють у такому перерахунку навіть після подання оновленої довідки про розмір грошового забезпечення. У таких випадках суди перевіряють, чи виникли передбачені законом підстави для перерахунку, а також чи мав Пенсійний фонд обов'язок здійснити його після отримання належних документів.

Саме такий спір розглянув Восьмий апеляційний адміністративний суд. Суд перевірив законність рішення суду першої інстанції, яким Пенсійний фонд було зобов'язано провести перерахунок пенсії на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення, та залишив це рішення без змін.

Обставини справи

Позивач, який перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області та отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у січні 2026 року звернувся до суду з вимогою оскаржити відмову органу Пенсійного фонду провести перерахунок його пенсії з 1 лютого 2023 року. Підставою для такого перерахунку була довідка про розмір грошового забезпечення станом на 1 січня 2023 року, видана 11 грудня 2025 року відповідним уповноваженим державним органом відповідно до статей 43 і 63 Закону № 2262-ХІІ та постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 року.

Після звернення пенсіонера до Головного управління Пенсійного фонду із заявою про проведення перерахунку пенсії та поданням зазначеної довідки відповідач повідомив про відсутність правових підстав для здійснення такого перерахунку. Саме ця відмова стала предметом судового оскарження.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 19 березня 2026 року позов було задоволено повністю. Суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щодо відмови у проведенні перерахунку та виплати пенсії з 1 лютого 2023 року відповідно до довідки про розмір грошового забезпечення, складеної за нормами, чинними станом на 1 січня 2023 року. Також суд зобов'язав орган Пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату пенсії з урахуванням цієї довідки і вже виплачених сум.

Не погодившись із таким рішенням, Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області подало апеляційну скаргу. Відповідач стверджував, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права та не врахував положення частини четвертої статті 63 Закону № 2262-ХІІ, відповідно до якої перерахунок військових пенсій здійснюється у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення на умовах, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. На думку апелянта, саме ці приписи мали визначальне значення для вирішення спору.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції встановив, що позивач дійсно є одержувачем пенсії, призначеної відповідно до Закону № 2262-ХІІ, а після отримання оновленої довідки про розмір грошового забезпечення звернувся до Пенсійного фонду із заявою про її перерахунок. Незважаючи на наявність довідки, відповідач відмовив у проведенні перерахунку, посилаючись на відсутність законних підстав.

Суд також звернув увагу, що суд першої інстанції виходив із того, що після збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб виникли правові підстави для перегляду складових грошового забезпечення військовослужбовців, а відтак і для перерахунку пенсії позивача. Отримавши від пенсіонера заяву та належним чином оформлену довідку про розмір грошового забезпечення, орган Пенсійного фонду був зобов'язаний здійснити відповідний перерахунок, а не відмовляти у його проведенні. Саме цей висновок став предметом перевірки судом апеляційної інстанції.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та зазначив, що спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення громадян із числа осіб, звільнених з військової служби, є Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-ХІІ. Саме цей Закон визначає як порядок обчислення пенсій, так і підстави та механізм їх подальшого перерахунку.

Суд звернув увагу, що відповідно до частини третьої статті 43 Закону № 2262-ХІІ пенсії військовослужбовцям обчислюються виходячи з розміру грошового забезпечення, до складу якого входять посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, а також усі щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премії у розмірах, установлених законодавством.

Крім того, частина вісімнадцята статті 43 Закону № 2262-ХІІ передбачає, що якщо на момент призначення або виплати пенсії змінюється розмір хоча б одного із видів грошового забезпечення або для відповідної категорії військовослужбовців запроваджуються нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення чи премії, призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку з урахуванням таких змін.

Аналізуючи положення статті 63 Закону № 2262-ХІІ, суд зазначив, що перерахунок раніше призначених пенсій може здійснюватися як за документами, які вже містяться у пенсійній справі, так і на підставі додаткових документів, поданих пенсіонером. Якщо особа після призначення пенсії подає документи, які підтверджують право на її підвищення, пенсія підлягає перерахунку за нормами цього Закону. Водночас закон встановлює, що перерахунок за минулий час здійснюється не більш як за дванадцять місяців до дня подання таких документів, якщо інше не передбачено законом.

Разом із цим суд підкреслив, що частина четверта статті 63 Закону № 2262-ХІІ дійсно покладає на Кабінет Міністрів України повноваження визначати умови, порядок і розміри перерахунку військових пенсій у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Отже, саме Уряд визначає механізм проведення такого перерахунку, однак це не позбавляє пенсіонера права вимагати його проведення за наявності передбачених законом підстав.

Суд також звернувся до положень статті 51 Закону № 2262-ХІІ, відповідно до яких перерахунок пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає після виникнення обставин, які тягнуть за собою зміну її розміру. При цьому, якщо перерахунок не був проведений з вини органів Пенсійного фонду або державного органу, який видає довідку про розмір грошового забезпечення, він має бути здійснений із дати виникнення права без будь-якого обмеження строком.

Апеляційний суд детально проаналізував Порядок проведення перерахунку пенсій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 45. Суд зазначив, що після прийняття Кабінетом Міністрів рішення про перерахунок пенсій Пенсійний фонд повідомляє свої територіальні органи про необхідність формування списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. На підставі цих списків уповноважені державні органи складають довідки про розмір грошового забезпечення та передають їх до органів Пенсійного фонду, які вже безпосередньо здійснюють перерахунок пенсій. Саме державний орган, з якого особа була звільнена зі служби, уповноважений видавати таку довідку, якщо інше не передбачено Порядком № 45.

Окремо суд проаналізував Порядок № 3-1, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року. Суд зазначив, що цей нормативний акт прямо передбачає можливість проведення перерахунку пенсії на підставі заяви пенсіонера та документів, які додаються до неї. Таким чином, звернення пенсіонера із заявою та належно оформленою довідкою про розмір грошового забезпечення є самостійною підставою для розгляду питання про проведення перерахунку.

Узагальнюючи наведені положення законодавства, апеляційний суд зазначив, що підставою для перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262-ХІІ, є зміна розміру хоча б одного із видів грошового забезпечення або введення нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, здійснених на підставі рішення Кабінету Міністрів України. При цьому органи Пенсійного фонду після отримання від уповноваженого органу належної довідки повинні здійснити перерахунок пенсії виключно з урахуванням тих складових грошового забезпечення, які зазначені у такій довідці.

У цьому контексті суд врахував правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 24 травня 2023 року у справі № 160/19847/21. Верховний Суд дійшов висновку, що заява пенсіонера та додані до неї документи, зокрема довідка про розмір грошового забезпечення, є належною підставою для перерахунку військової пенсії за умови, що видача такої довідки була зумовлена зміною розміру хоча б одного із видів грошового забезпечення або запровадженням нових складових грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців. Апеляційний суд зазначив, що саме такий правовий підхід підлягає застосуванню і у цій справі.

Висновки суду у справі № 380/1076/26

Застосовуючи наведені норми матеріального права та правові висновки Верховного Суду, апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції про те, що відмова Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області у проведенні перерахунку пенсії на підставі довідки про розмір грошового забезпечення станом на 1 січня 2023 року є протиправною. Суд зазначив, що у цьому випадку позивач подав належний документ, який підтверджував виникнення права на перерахунок пенсії, а тому відповідач був зобов'язаний провести відповідний перерахунок.

Суд встановив, що підставою для видачі оновленої довідки стало право позивача на визначення розміру пенсії виходячи зі складових грошового забезпечення, розрахованих відповідно до чинної редакції пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704. При цьому вирішальне значення мало те, що із 1 січня 2023 року змінився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», який використовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та окладів за військовим (спеціальним) званням.

На думку суду, саме збільшення прожиткового мінімуму призвело до зміни складових грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсії відповідно до статей 43 і 63 Закону № 2262-ХІІ, статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постанови Кабінету Міністрів України № 704. У зв'язку з цим виникли передбачені законом підстави для перерахунку пенсії особи, звільненої з військової служби.

Апеляційний суд наголосив, що така обставина покладає на уповноважений державний орган обов'язок скласти та направити до органу Пенсійного фонду оновлену довідку про розмір грошового забезпечення із зазначенням усіх складових, визначених за нормами, чинними на дату зміни грошового забезпечення військовослужбовців. Після надходження такої довідки орган Пенсійного фонду повинен здійснити відповідний перерахунок пенсії.

Колегія суддів також врахувала сформовану практику Верховного Суду, викладену у постановах від 2 серпня 2022 року у справі № 440/6017/21, від 31 серпня 2022 року у справі № 120/8603/21-а, від 12 вересня 2022 року у справі № 500/1813/21, від 14 вересня 2022 року у справі № 500/1886/21 та від 22 вересня 2022 року у справі № 500/3840/21. У цих рішеннях Верховний Суд сформував правову позицію, відповідно до якої збільшення з 1 січня відповідного року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб як розрахункової величини, що застосовується при визначенні посадових окладів і окладів за військовим (спеціальним) званням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 704, призводить до збільшення грошового забезпечення діючих військовослужбовців. Така зміна, у свою чергу, відповідно до Закону № 2262-ХІІ є підставою для перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби.

З огляду на це апеляційний суд дійшов висновку, що після отримання від уповноваженого державного органу довідки від 11 грудня 2025 року про розмір грошового забезпечення Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області було зобов'язане провести позивачу перерахунок пенсії починаючи з 1 лютого 2023 року. Відмова у проведенні такого перерахунку суперечила вимогам законодавства та порушувала право позивача на належне пенсійне забезпечення.

Оцінюючи доводи апеляційної скарги, колегія суддів зазначила, що вони не спростовують правильності висновків суду першої інстанції та не свідчать про неправильне застосування ним норм матеріального чи процесуального права. Підстав, визначених статтею 317 Кодексу адміністративного судочинства України, для скасування рішення Львівського окружного адміністративного суду або ухвалення нового рішення апеляційний суд не встановив.

Враховуючи результати апеляційного перегляду, суд зазначив, що підстав для нового розподілу судових витрат немає. За наслідками розгляду апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області залишено без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду від 19 березня 2026 року у справі № 380/1076/26 — без змін.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, прямо передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

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