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Кому можуть заборонити виїзд на постійне місце проживання за кордон: пояснили у ДМС

20:19, 11 липня 2026
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Обмеження можуть стосуватися осіб із державною таємницею, фігурантів кримінальних проваджень, засуджених і боржників.
Кому можуть заборонити виїзд на постійне місце проживання за кордон: пояснили у ДМС
Фото: ТСН.ua
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Державна міграційна служба роз'яснила, за яких обставин громадянину можуть відмовити в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання.

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У відомстві зазначили, що підставами для відмови у наданні цієї послуги є неподання заявником документів, передбачених нормативно-правовими актами, а також подання документів, які не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або є недійсними.

Коли можуть тимчасово відмовити у виїзді за кордон

У ДМС наголосили, що громадянинові України також може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у визначених законом випадках.

Зокрема, це стосується осіб, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю, — до закінчення строку обмеження, встановленого законодавством.

Також тимчасова відмова можлива, якщо щодо громадянина застосовано запобіжний захід у кримінальному провадженні, який забороняє виїзд за межі України, — до завершення кримінального провадження або скасування відповідного обмеження.

Крім того, виїзд можуть обмежити особам, засудженим за вчинення кримінального правопорушення, — до відбуття покарання або звільнення від нього.

Таке обмеження також застосовується до громадян, які ухиляються від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням, — до їх повного виконання, а також до осіб, які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції, — до припинення такого нагляду.

Як повідомляють про відмову

У Міграційній службі повідомили, що у разі ухвалення рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання територіальний орган ДМС не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови та порядку його оскарження.

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