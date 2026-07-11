Кому могут запретить выезд на постоянное место жительства за границу: разъяснили в ГМС
Государственная миграционная служба разъяснила, при каких обстоятельствах гражданину могут отказать в оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства.
В ведомстве отметили, что основаниями для отказа в предоставлении этой услуги являются непредставление заявителем документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами, а также представление документов, которые не соответствуют требованиям законодательства Украины, содержат недостоверные сведения или являются недействительными.
Когда могут временно отказать в выезде за границу
В ГМС подчеркнули, что гражданину Украины также может быть временно отказано в выезде за границу в определенных законом случаях.
В частности, это касается лиц, владеющих сведениями, составляющими государственную тайну, — до истечения срока ограничения, установленного законодательством.
Также временный отказ возможен, если в отношении гражданина применена мера пресечения в рамках уголовного производства, запрещающая выезд за пределы Украины, — до завершения уголовного производства или отмены соответствующего ограничения.
Кроме того, выезд может быть ограничен лицам, осужденным за совершение уголовного правонарушения, — до отбытия наказания или освобождения от него.
Данное ограничение также распространяется на граждан, уклоняющихся от исполнения обязательств, возложенных судебным решением, — до их полного исполнения, а также на лиц, находящихся под административным надзором Национальной полиции, — до прекращения такого надзора.
Как сообщают об отказе
В Миграционной службе сообщили, что в случае принятия решения об отказе в оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства территориальный орган ГМС не позднее чем в течение пяти рабочих дней письменно информирует заявителя о принятом решении с указанием оснований для отказа и порядка его обжалования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.