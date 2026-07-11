Кому могут запретить выезд на постоянное место жительства за границу: разъяснили в ГМС

Ограничения могут касаться лиц, владеющих государственной тайной, фигурантов уголовных дел, осужденных и должников.

Фото: ТСН.ua

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Государственная миграционная служба разъяснила, при каких обстоятельствах гражданину могут отказать в оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства.

В ведомстве отметили, что основаниями для отказа в предоставлении этой услуги являются непредставление заявителем документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами, а также представление документов, которые не соответствуют требованиям законодательства Украины, содержат недостоверные сведения или являются недействительными.

Когда могут временно отказать в выезде за границу

В ГМС подчеркнули, что гражданину Украины также может быть временно отказано в выезде за границу в определенных законом случаях.

В частности, это касается лиц, владеющих сведениями, составляющими государственную тайну, — до истечения срока ограничения, установленного законодательством.

Также временный отказ возможен, если в отношении гражданина применена мера пресечения в рамках уголовного производства, запрещающая выезд за пределы Украины, — до завершения уголовного производства или отмены соответствующего ограничения.

Кроме того, выезд может быть ограничен лицам, осужденным за совершение уголовного правонарушения, — до отбытия наказания или освобождения от него.

Данное ограничение также распространяется на граждан, уклоняющихся от исполнения обязательств, возложенных судебным решением, — до их полного исполнения, а также на лиц, находящихся под административным надзором Национальной полиции, — до прекращения такого надзора.

Как сообщают об отказе

В Миграционной службе сообщили, что в случае принятия решения об отказе в оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства территориальный орган ГМС не позднее чем в течение пяти рабочих дней письменно информирует заявителя о принятом решении с указанием оснований для отказа и порядка его обжалования.

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