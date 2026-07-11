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В Ровно предстанет перед судом врач, который незаконно выписал себе почти 100 рецептов на морфин, трамадол и диазепам

19:07, 11 июля 2026
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Обвинительное заключение в отношении 43-летнего врача-отоларинголога уже направлено в суд.
В Ровно предстанет перед судом врач, который незаконно выписал себе почти 100 рецептов на морфин, трамадол и диазепам
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В Ровно перед судом предстанет 43-летний врач-отоларинголог, которого обвиняют в незаконном оформлении рецептов на наркотические и психотропные препараты для личного использования. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.

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По данным правоохранителей, мужчину уже уволили с должности врача. Он признает свою вину и объясняет, что является наркозависимым и проходит лечение.

Досудебное расследование установило, что, работая врачом-отоларингологом, обвиняемый не имел допуска к работе с наркотическими средствами. Несмотря на это, он с нарушением установленных правил оформил и выдал три электронных рецепта на приобретение наркотического препарата «Налбуфин».

Кроме того, с января по апрель этого года мужчина, используя квалифицированную электронную подпись своего коллеги без его ведома, вмешался в работу медицинской информационной системы.

По версии следствия, он создал эпизод лечения на свое имя и незаконно оформил еще 95 электронных рецептов на приобретение наркотических средств — морфина и трамадола, а также психотропного вещества — диазепама. Впоследствии все эти препараты врач приобрел в аптеках.

Следователи Ровенского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по фактам незаконной выдачи рецептов на приобретение наркотических средств в иных личных интересах, использования незаконно полученных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, а также несанкционированного вмешательства в работу информационной (автоматизированной) системы.

Ему инкриминируются ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины врачу грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен, пробационный надзор сроком до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

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