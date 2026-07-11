Германия меняет правила для украинских водителей: кому больше не придется сдавать экзамены

Федеральный совет Германии поддержал включение Украины в перечень стран с упрощенной процедурой обмена водительских удостоверений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верхняя палата парламента Германии на 1067-м пленарном заседании поддержала решение, предусматривающее упрощение процедуры обмена украинских водительских удостоверений на немецкие. Об этом сообщает anwalt.de.

Украину включат в специальный перечень FeV

Речь идет о включении Украины в Приложение 11 к Правилам о водительских удостоверениях Германии (FeV). Этот перечень определяет страны, для которых действуют специальные правила конвертации иностранных водительских удостоверений.

Если страна входит в это приложение, владелец действительного удостоверения может получить немецкое водительское удостоверение по упрощенной процедуре без повторного прохождения полного курса обучения.

Для большинства категорий сдавать экзамены не требуется

После вступления изменений в силу владельцы украинских водительских удостоверений категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE смогут обменять их без сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом украинская категория A1 будет соответствовать немецкой категории AM.

Для водителей грузовых автомобилей и автобусов категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE останется обязательным подтверждение медицинской пригодности и соответствия требованиям к остроте зрения.

Если украинские категории C или D были получены без категории B, для оформления немецкой категории B необходимо будет сдать теоретический и практический экзамены.

Автоматического обмена не будет

Новые правила не предусматривают автоматической замены украинских водительских удостоверений на немецкие. Для этого необходимо подать заявление в компетентный орган, выдающий водительские удостоверения.

Орган будет проверять личность заявителя, место его проживания, действительность удостоверения, соответствующие категории и отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче немецкого документа. При необходимости может быть проведена дополнительная проверка информации через украинские органы власти.

Временное признание и постоянный обмен — разные процедуры

Действующий Регламент ЕС 2022/1280 уже позволяет гражданам Украины, пользующимся временной или иной формой защиты, использовать украинские водительские удостоверения на территории Европейского Союза без их немедленного обмена.

В то же время включение Украины в Приложение 11 FeV касается именно возможности получения постоянного немецкого водительского удостоверения по упрощенной процедуре. Это имеет особое значение для украинцев, которые останутся в Германии после истечения срока действия временной защиты или перейдут на другой вид вида на жительство.

Что не меняют новые правила

Новый порядок не распространяется на поддельные, аннулированные, просроченные или конфискованные водительские удостоверения. Также он не отменяет требований относительно минимального возраста, медицинской пригодности, зрения и законности пребывания в Германии.

Каждое удостоверение и в дальнейшем будет проверяться отдельно, а действительность документа и законность его выдачи будут оцениваться компетентными органами.

Когда изменения вступят в силу

10 июля 2026 года Федеральный совет Германии одобрил предложенные изменения. Они вступят в силу на следующий день после официальной публикации в Федеральном вестнике законов.

До момента публикации продолжает действовать действующая редакция Правил о водительских удостоверениях Германии (FeV).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.