Без поверки счетчиков суммы в платежках могут вырасти: кого это касается

Владельцы газовых и электросчетчиков должны следить за сроками их поверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы бытовых счетчиков газа и электроэнергии обязаны проходить их периодическую поверку. Если прибор своевременно не проверить, расчет за потребленные ресурсы будет осуществляться не по фактическим показаниям, а по среднемесячному объему потребления за аналогичный период. Из-за этого суммы в платежках могут существенно увеличиться.

Такие требования предусмотрены статьей 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности», которая обязывает проводить периодическую поверку бытовых счетчиков, а также их проверку после ремонта.

Кто оплачивает поверку

Потребителям оплачивать такие работы не нужно. Расходы на проведение поверки, техническое обслуживание, ремонт, демонтаж, транспортировку и повторную установку приборов возлагаются на операторов газораспределительных сетей и операторов систем распределения электроэнергии.

Именно эти предприятия также отвечают за соблюдение сроков проведения поверки и надлежащее техническое обслуживание средств учета.

Как часто нужно проводить поверку

Для разных приборов законодательством установлены различные межповерочные интервалы.

Газовые счетчики и устройства преобразования объема газа:

класс точности 1,0 — один раз в два года;

класс точности 1,5 — один раз в восемь лет.

Счетчики электроэнергии проходят поверку один раз в четыре года.

Для газовых счетчиков, срок поверки которых наступил после окончания отопительного сезона, работы должны быть выполнены в течение трех месяцев.

Как начисляется плата, пока счетчик находится на поверке

Если после демонтажа газового счетчика невозможно сразу установить другой прибор учета, потребителю будут начислять плату по среднемесячному или среднесуточному объему потребления за аналогичный период предыдущего года.

Если прибор эксплуатировался менее шести месяцев, для расчетов используется фактический период его работы.

Что происходит после снятия газового счетчика

После демонтажа оператор газораспределительной сети обязан в течение двух месяцев вернуть прибор после поверки либо установить другой в зависимости от результатов проверки.

Возможны несколько вариантов:

если счетчик принадлежит оператору ГРМ, он за свой счет устанавливает другой расчетный прибор не позднее чем через два месяца;

если прибор является собственностью потребителя и успешно прошел поверку, его должны вернуть и повторно установить в тот же срок;

если счетчик признан непригодным, оператор определяет, есть ли смысл его ремонтировать.

Если ремонт возможен, после восстановления прибор возвращают владельцу и устанавливают на место в течение двух месяцев.

Если ремонт является экономически нецелесообразным, оператор ГРМ обязан не позднее чем через 15 рабочих дней (но в любом случае не позднее двух месяцев со дня демонтажа) бесплатно установить собственный счетчик аналогичного типа. Старый прибор возвращают потребителю вместе с письменным обоснованием причин его непригодности.

В такой ситуации отказаться от установки счетчика, предоставленного оператором ГРМ, потребитель не может.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.