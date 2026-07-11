Во Франции из-за новой волны жары активировали экстренный план Orsec

Из-за новой волны сильной жары власти Франции ввели в действие экстренный план Orsec, применяемый во время масштабных чрезвычайных ситуаций и природных катастроф.

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Французские власти впервые прибегли к чрезвычайным мерам такого масштаба из-за аномальной жары, задействовав план гражданской защиты Orsec. Об этом сообщает Euronews.

План Orsec представляет собой государственную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, которую обычно используют во время масштабных стихийных бедствий, в частности наводнений и других природных катастроф.

Режим будет введен в департаментах, где синоптики объявили наивысший — «красный» — уровень погодной опасности. В субботу таких регионов ожидается 24, тогда как еще в 59 департаментах будет действовать «оранжевый» уровень опасности.

«Были проведены консультации, состоялся обмен мнениями и выполнена необходимая подготовительная работа», — заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

Тем временем Франция продолжает бороться с масштабными лесными пожарами, которые охватили преимущественно южные регионы страны. Правоохранители уже задержали двух человек, которых подозревают в умышленных поджогах.

Ранее французские органы здравоохранения сообщали, что волна жары, накрывшая страну в конце июня, могла привести к более чем 2 тысячам так называемых избыточных смертей. При этом окончательное число жертв может оказаться выше после обработки полных статистических данных.

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