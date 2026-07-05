Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами флага США, видео

Праздничную подсветку посвятили 250-летию независимости США.

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Вечером 4 июля монумент «Родина-мать» в Киеве был подсвечен цветами американского флага. Акция была приурочена к 250-й годовщине провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. О подсветке монумента сообщил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

По его словам, «Родину-мать» подсветили синим, белым и красным цветами, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости США.

«Мы подсветили киевский монумент «Родина-мать» цветами флага США, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости Америки. Сегодня нет более символичного места в мире для празднования свободы, чем Киев», — отметил Андрей Гундер.

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