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Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами флага США, видео

10:35, 5 июля 2026
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Праздничную подсветку посвятили 250-летию независимости США.
Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами флага США, видео
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Вечером 4 июля монумент «Родина-мать» в Киеве был подсвечен цветами американского флага. Акция была приурочена к 250-й годовщине провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. О подсветке монумента сообщил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

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По его словам, «Родину-мать» подсветили синим, белым и красным цветами, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости США.

«Мы подсветили киевский монумент «Родина-мать» цветами флага США, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости Америки. Сегодня нет более символичного места в мире для празднования свободы, чем Киев», — отметил Андрей Гундер.

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США Киев Украина

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