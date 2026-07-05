Монумент «Батьківщина-мати» у Києві підсвітили кольорами прапора США, відео

Святкову підсвітку присвятили 250-річчю незалежності США.

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Увечері 4 липня монумент «Батьківщина-мати» в Києві отримав підсвітку в кольорах американського прапора. Акцію присвятили 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Про підсвічування монумента повідомив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

За його словами, «Батьківщину-матір» підсвітили синім, білим і червоним кольорами, щоб відзначити 250-ту річницю незалежності США.

«Ми підсвітили київський монумент «Батьківщина-Мати» кольорами прапора США, щоб відзначити 250-ту річницю незалежності Америки. Сьогодні немає більш символічного місця у світі для святкування свободи, ніж Київ», – зазначив Андрій Гундер.

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