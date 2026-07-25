  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КГС ВС визначив межі притягнення до субсидіарної відповідальності осіб, які незаконно набули майно боржника внаслідок фраудаторних правочинів

11:36, 25 липня 2026 2k
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС виснував, що особи, які незаконно набули майно боржника або отримали майнову вигоду внаслідок правочинів чи майнових дій, підлягають притягненню до субсидіарної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 42 цього Кодексу у межах завданих боржнику збитків.
КГС ВС визначив межі притягнення до субсидіарної відповідальності осіб, які незаконно набули майно боржника внаслідок фраудаторних правочинів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особи, які незаконно набули майно боржника або отримали майнову вигоду внаслідок правочинів чи майнових дій, передбачених ст. 42 КУзПБ, підлягають притягненню до субсидіарної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 42 цього Кодексу у межах завданих боржнику збитків. Крім цього, ч. 5 ст. 42 КУзПБ встановлює спеціальний порядок визначення меж субсидіарної відповідальності − у межах суми завданих боржнику збитків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

КГС ВС розглянув касаційну скаргу боржника в особі керуючого санацією у справі, розглянутій у межах справи про банкрутство, за позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу транспортного засобу (в порядку ст. 42 КУзПБ) та солідарне стягнення збитків з набувача майна, комісіонера та засновника боржника.

Предметом касаційного перегляду в цій частині стало питання правомірності притягнення засновника (учасника) боржника до субсидіарної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 42 КУзПБ, а також стягнення інфляційних втрат і 3% річних на підставі ст. 625 ЦК України за оспорюваним правочином.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задовольнив частково: визнав недійсним договір купівлі-продажу автомобіля як фраудаторний та стягнув з покупця (фізичної особи) на користь боржника ринкову вартість майна. У задоволенні позову в частині вимог до засновника боржника про солідарне стягнення коштів та в частині нарахування 3 % річних та інфляційних втрат відмовив. Суди керувалися тим, що засновник є неналежним відповідачем, оскільки відчуження відбулося за наказом директора підприємства через значний проміжок часу після рішення загальних зборів, а обов’язок зі сплати коштів за ч. 3 ст. 42 КУзПБ виникає лише з моменту набрання рішенням суду законної сили.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС звернув увагу, що Закон України № 2971-IX від 20.03.2023 доповнив ст. 42 КУзПБ частиною п’ятою, яка запровадила спеціальне правове регулювання відповідальності осіб, які вчинили або погодили правочини чи майнові дії, визначені частинами першою та другою цієї статті, що призвели до завдання шкоди боржнику.

За змістом цієї норми такі особи несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у межах суми завданих боржнику збитків.

З огляду на принцип lex specialis derogat legi generali у разі встановлення, що шкода боржнику заподіяна внаслідок правочинів або майнових дій, передбачених ст. 42 КУзПБ, застосуванню підлягає саме частина п’ята цієї статті як спеціальна норма. Вона встановлює спеціальний порядок визначення меж субсидіарної відповідальності — у межах суми завданих боржнику збитків на відміну від загального правила ч. 2 ст. 61 КУзПБ (де розмір визначається як різниця між сумою вимог кредиторів та ліквідаційною масою).

КГС ВС виснував, що особи, які незаконно набули майно боржника або отримали майнову вигоду внаслідок правочинів чи майнових дій, передбачених ст. 42 КУзПБ, підлягають притягненню до субсидіарної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 42 цього Кодексу у межах завданих боржнику збитків.

КГС ВС визначив, що у цій справі суди встановили, що рішення загальних зборів учасників за підписом засновника про зняття автомобіля з обліку прийняте з порушенням корпоративної процедури. Водночас фактичне відчуження майна за заниженою ціною відбулося на підставі окремого наказу генерального директора, виданого після спливу значного проміжку часу, який не містив посилань на протокол загальних зборів як правову підставу його видання.

КГС ВС погодився з висновками судів, що сам собоюфакт головування засновника на зборах за відсутності доказів його подальших протиправних дій щодо реалізації майна не свідчить про наявність безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку із завданням збитків боржнику. Отже, попередні суди встановили відсутність (ненадання позивачем) жодних належних та допустимих доказів протиправної дії чи бездіяльності особи , пов’язаних із предметом спору, дійшли правильного висновку, що особа не є належним відповідачем у частині заявлених вимог про солідарне стягнення грошових коштів.

Щодо вимог про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат на підставі ст. 625 ЦК України колегія суддів зазначила, що обов’язок з повернення коштів (відшкодування вартості майна в грошовому еквіваленті через неможливість повернення в натурі відповідно до ч. 3 ст. 42 КУзПБ) за оспорюваним правочином виникає з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання правочину недійсним, оскільки до цього моменту діє презумпція його правомірності (ст. 204 ЦК України). Оскільки до ухвалення судового рішення прострочення виконання грошового зобов’язання не було, КГС ВС також залишив без змін оскаржувані судові рішення в частині відмови в задоволення позову до особи та відмові у стягненні інфляційних втрат та 3 % річних.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.05.2026 у справі № 902/90/21(902/643/25) можна ознайомитися за посиланням

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КГС ВС

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 17k
Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 8k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 7k
Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

17:49, 26 липня 2026 5k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 16k
Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

19:19, 26 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Не всі товари для наземних роботизованих комплексів звільняються від ПДВ – позиція ДПС

Державна податкова служба пояснила, що нове звільнення від ПДВ для наземних безпілотних систем не застосовується до окремих складових таких комплексів, навіть якщо вони постачаються за оборонними контрактами.

Кому дістанеться квартира, будинок і бізнес після розлучення: огляд п’яти нових позицій Верховного Суду

Від джерела коштів на купівлю квартири до поділу бізнесу – добірка правових позицій Верховного Суду, які визначають сучасну практику поділу майна подружжя.

ЄСПЛ присудив по 900 євро компенсації мітингувальникам після того, як суд переніс протест подалі від Банкової

ЄСПЛ встановив порушення принципу юридичної визначеності у справі проти України, оскільки український суд спочатку ухвалив рішення, а згодом, визначаючи порядок його виконання, фактично змінив його зміст.

Без ДПА та з НМТ минулих років: Рада готує нові правила вступу 2027

В Україні пропонують змінити правила вступу у 2027 році: законопроєкт передбачає чотири вступні предмети та окремий порядок прийому.

«Качалка під подушкою»: чи може самооборона обернутися штрафом за домашнє насильство

Жертва чи агресор: чому суди часто не визнають самооборону, та чому звичайна кухонна качалка, яку жінка зберігала під подушкою, стала одним із ключових доказів у справі про домашнє насильство.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]