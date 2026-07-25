25 липня — яке сьогодні свято та головні події

25 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день декору.

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У суботу, 25 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

25 липня в Україні і світі святкують День зубного техніка. Саме завдяки їхній майстерності пацієнти можуть повернути красиву усмішку, комфорт під час їжі та впевненість у собі. Зубний технік працює переважно в лабораторії, створюючи індивідуальні конструкції за відбитками або цифровими 3D-моделями, які надає стоматолог. Ця професія поєднує медичні знання, точність, художній смак і сучасні технології.

А ще 25 липня Міжнародний день декору. Припадає на останню суботу липня. Це незвичайне свято присвячене японській молодіжній субкультурі Decora, яка виникла в токійському районі Харадзюку та стала символом яскравого самовираження. Стиль Decora легко впізнати за великою кількістю різнокольорових аксесуарів: шпильок, браслетів, намиста, значків, іграшок, бантиків і яскравого одягу.

25 липня святкують Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу. Це просвітницька дата, покликана розвіяти поширені міфи про гіпноз і привернути увагу до його використання в медицині та психології.

Також 25 липня День кулінарів. Це неофіційне міжнародне свято присвячене всім, хто професійно або з любов’ю займається приготуванням їжі: шеф-кухарям, кухарям, пекарям, кондитерам, працівникам кухонь і навіть домашнім кулінарам.

Яке сьогодні церковне свято

25 липня віряни святкують Успіння святої Анни. За церковним переданням, свята Анна прожила праведне життя, виховавши Марію в любові до Бога, а після своєї мирної кончини була прославлена серед святих. Цього дня віряни моляться святій Анні, просячи її заступництва, міцного здоров’я, сімейного добробуту, щасливого материнства та народження дітей.

Календар важливих подій за 25 липня

326 рік — імператор Костянтин Великий уперше публічно відмовляється від вшанування язичницьких божеств, започатковуючи нову духовну епоху в Римській імперії;

1139 рік — португальський граф Афонсу І здобуває гучну перемогу над мусульманським військом у битві при Оріке, зміцнюючи позиції християн на Іберійському півострові;

1261 рік — імператор Михаїл VIII Палеолог без збройного спротиву входить до Константинополя;

1536 рік — іспанський завойовник Себастьян де Белалькасар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 рік — конкістадор Франциско де Орельяна закладає місто Ґуаякіль;

1547 рік — Генріха II Валуа офіційно короновано як короля Франції;

1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас — нинішню столицю Венесуели;

1587 рік — у Японії запроваджується заборона на діяльність єзуїтів, що позначає початок гонінь на християнство в країні;

1687 рік — Іван Мазепа обраний гетьманом Лівобережної України;

1814 рік — британський інженер Джордж Стефенсон проводить перше успішне випробування свого паротяга;

1909 рік — французький авіатор Луї Блеріо вперше в історії здійснює переліт через Ла-Манш на літаку власної конструкції;

1920 рік — у Відні Євген Петрушевич проголошує створення еміграційного уряду Західноукраїнської Народної Республіки;

1920 рік — армія УНР завдає поразки більшовицьким військам у бою під Сидоровим;

1937 рік — ЦК комсомолу України ліквідовано як “контрреволюційну організацію” у межах сталінських чисток;

1947 рік — у Празі відкривається перший Всесвітній фестиваль молоді, який зібрав учасників з усього світу для обміну ідеями та культурними традиціями;

1952 рік — США проголошують Пуерто-Рико “вільно приєднаною державою”, надаючи йому статус самоврядної території;

1957 рік — у Тунісі офіційно скасовано монархію, країна переходить до республіканського правління;

1963 рік — Велика Британія, СРСР і США підписують історичну угоду про заборону ядерних випробувань у повітрі, космосі й під водою;

1978 рік — у Великій Британії народжується перша в світі дитина, зачата за допомогою штучного запліднення;

1983 рік — завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород протяжністю понад 4 400 км;

1984 рік — радянська космонавтка Світлана Савицька стає першою жінкою, яка вийшла у відкритий космос;

1995 рік — під час Боснійської війни сербські війська захоплюють місто Жепа, що разом із падінням Сребрениці стає символом однієї з найжахливіших трагедій конфлікту в Югославії;

2008 рік — Вселенський патріарх Варфоломій I розпочинає офіційний візит до України;

2017 рік — українські націоналістичні організації стартують із кампанією “Чорний список”, спрямованою на викриття та бойкотування бізнесу, пов’язаного з колаборантами.

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