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Чоловік не має «Резерв+»: чи може роботодавець оформити його на роботу

07:18, 25 липня 2026 15
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Для того, щоб перевірити відповідність відомостей, військовозобов’язаний повинен надати актуальний військово-обліковий документ, що сформований не раніше, ніж за 72 години до прийняття на роботу.
Чоловік не має «Резерв+»: чи може роботодавець оформити його на роботу
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В Україні роботодавець має право прийняти на роботу чоловіка, який не користується застосунком «Резерв+». Водночас працівник повинен надати чинний військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

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Відсутність застосунку «Резерв+» не є підставою для відмови у працевлаштуванні. Законодавство не встановлює обов’язку для громадян мати саме цей мобільний застосунок.

Відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, під час прийняття людини на роботу роботодавець зобов’язаний перевірити наявність військово-облікового документа та відповідність зазначених у ньому даних інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Перевірка здійснюється на підставі військово-облікового документа в електронній або паперовій формі. Електронний документ має бути сформований через державні електронні сервіси не раніше ніж за 72 години до моменту прийняття на роботу.

Якщо чоловік не має застосунку «Резерв+», він може отримати електронний військово-обліковий документ через портал «Дія». Також необхідний документ або його роздруківку можна отримати у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для військовозобов’язаних батьків, які мають дітей з інвалідністю віком до 18 років, змінився порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Відтепер під час перевірки права на відстрочку система використовує дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини.

Якщо інформація в державних реєстрах не збігається або є неповною, автоматичне продовження може не відбутися. У такому разі необхідно перевірити та за потреби оновити дані в державних інформаційних системах, після чого повторно подати запит через застосунок «Резерв+».

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війна воєнний стан мобілізація Резерв+ трудові відносини

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