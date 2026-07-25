Продаж квитків без РРО: коли перевізники можуть не використовувати касові апарати

У сфері автомобільного транспорту продаж проїзних документів може здійснюватися без РРО за умови оформлення квитків, талонів чи квитанцій друкованого зразка.

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Підприємці та перевізники можуть продавати окремі види транспортних квитків без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО), але лише за умов, визначених законодавством.

Як повідомило Головне управління Державної податкової служби у Київській області, відповідно до пункту 4 статті 9 Закону України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», РРО, ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються під час продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті (крім приміського) та авіаційному транспорті.

Водночас для цього необхідно оформлювати відповідні розрахункові та звітні документи.

Для автомобільного транспорту продаж квитків без РРО можливий за умови видачі пасажирам талонів, квитанцій або квитків, виготовлених друкарським способом. У таких документах обов’язково мають бути зазначені серія, номер та номінальна вартість.

Окремі правила передбачені для електротранспорту. Відповідно до статті 10 Закону №265 та пункту 10 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року №1336, суб’єкти господарювання можуть проводити розрахункові операції без використання РРО або ПРРО із застосуванням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО).

Це стосується продажу талонів, квитанцій і квитків для проїзду в електротранспорті, якщо вони виготовлені друкарським способом та містять серію, номер і номінальну вартість.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Наказом Мінрозвитку № 1066. Про це повідомили у відомстві.

Наказ реалізує положення Закону України №3378-IX щодо запровадження електронного квитка на автомобільному та міському електричному транспорті.