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Колеги демонстративно ігнорують повідомлення — за таке цькування можуть оштрафувати на 6800 грн

08:48, 25 липня 2026 23
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Ігнорування повідомлень, виключення з робочих чатів, недопуск до онлайн-нарад і постійні завдання після завершення робочого дня можуть визнати мобінгом.
Колеги демонстративно ігнорують повідомлення — за таке цькування можуть оштрафувати на 6800 грн
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Віддалена робота та корпоративні месенджери змінили не лише формат спілкування між працівниками, а й способи психологічного тиску. Сьогодні мобінг не завжди супроводжується криками, публічними образами чи відкритими конфліктами. Достатньо систематично ігнорувати повідомлення колеги, не запрошувати його на важливі онлайн-наради або постійно надсилати робочі завдання після завершення робочого дня. Такі дії можуть бути не просто проявом неповаги, а порушенням трудового законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

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Закон захищає працівників незалежно від того, де вони виконують свої обов’язки — в офісі, на підприємстві чи дистанційно. Якщо психологічний або економічний тиск має систематичний характер і негативно впливає на людину, це може свідчити про мобінг.

Що таке мобінг і чому він є порушенням закону

Мобінг — це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників чи трудового колективу щодо конкретного працівника з метою психологічного та/або економічного тиску. Його наслідком стає створення навколо людини ворожої, образливої атмосфери, приниження її честі, гідності та ділової репутації.

Таке цькування може здійснюватися і за допомогою телекомунікаційних технологій — через електронну пошту, корпоративні чати, месенджери, відеоконференції та інші цифрові засоби комунікації.

Основна мета мобінгу — принизити працівника, ізолювати його від колективу та знецінити його професійні якості.

Поняття мобінгу закріплене у Кодексі законів про працю України та Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ці норми поширюються на всіх працівників незалежно від форми власності підприємства чи організації.

Як проявляється мобінг під час дистанційної роботи

У сучасних умовах психологічний тиск дедалі частіше набуває прихованих форм. Найпоширенішими проявами так званого «тихого» мобінгу є:

  • «Цифровий бойкот» — систематичне ігнорування повідомлень, звернень або робочих запитів працівника в корпоративних чатах, через що він не може повноцінно виконувати свої обов’язки.
  • Навмисне виключення з робочої комунікації — працівника не додають до корпоративних чатів, каналів, онлайн-нарад чи інших платформ, де обговорюються важливі робочі питання.
  • Психологічний тиск через цифрові інструменти — постійні вимоги звітувати про кожен крок, надсилання великої кількості повідомлень або робочих завдань у неробочий час із метою психологічного виснаження.

Які ще дії можуть вважатися мобінгом

Закон виділяє кілька основних форм цькування працівників.

Економічний тиск може проявлятися через нерівну оплату праці однакової цінності, безпідставне позбавлення премій, бонусів чи інших належних виплат.

Психологічний тиск включає погрози, образи, висміювання, поширення неправдивої інформації, нерівномірний розподіл навантаження між працівниками, які виконують однакову роботу, безпідставне позбавлення працівника роботи без звільнення, обмеження можливостей для кар’єрного зростання або недопуск до робочого місця.

Окремою формою мобінгу є створення ворожої атмосфери, коли працівника ізолюють від колективу, не запрошують на зустрічі та наради, у яких він повинен брати участь, або переводять його робоче місце в непридатні для виконання службових обов’язків умови.

Які штрафи за мобінг діють у 2026 році

Вчинення мобінгу заборонене законом. Адміністративна відповідальність за такі дії передбачена статтею 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перший випадок мобінгу передбачено:

  • для працівників — штраф від 850 до 1 700 гривень або громадські роботи строком від 20 до 30 годин;
  • для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб — штраф від 1 700 до 3 400 гривень або громадські роботи строком від 30 до 40 годин.

Якщо мобінг вчинено повторно протягом року або групою осіб, відповідальність посилюється.

У такому разі:

  • для громадян штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень або громадські роботи строком від 30 до 40 годин;
  • для фізичних осіб-підприємців та посадових осіб — штраф від 3 400 до 6 800 гривень або громадські роботи строком від 40 до 60 годин.

Що робити, якщо ви стали жертвою мобінгу

Якщо працівник постійно відчуває психологічний або економічний тиск, який заважає виконувати службові обов’язки, негативно впливає на здоров’я чи створює нестерпні умови праці, не варто сприймати це як «складний характер» керівника чи колег.

Якщо такі дії є систематичними та умисними, вони можуть мати ознаки мобінгу, який заборонений українським законодавством. У такому випадку працівник має право захищати свої трудові права у встановленому законом порядку.

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