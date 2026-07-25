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У Києві мобілізований, який понад три роки перебував у СЗЧ, під час застілля тяжко поранив чоловіка — отримав 6 років

08:30, 25 липня 2026 60
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Потерпілий дістав тяжкі ножові поранення, а мобілізованого також визнали винним у нез'явленні на службу після проходження ВЛК.
У Києві мобілізований, який понад три роки перебував у СЗЧ, під час застілля тяжко поранив чоловіка — отримав 6 років
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У Києві засудили мобілізованого військовослужбовця до шести років позбавлення волі. Суд встановив, що після проходження військово-лікарської комісії він понад три роки без поважних причин не повертався до місця служби, а під час новорічного конфлікту завдав чоловікові дев’ять ножових поранень.

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Святошинський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану).

Обставини справи

Суд встановив, що ввечері 1 січня 2026 року під час застілля між учасниками компанії виник побутовий конфлікт. Після цього обвинувачений разом зі своїм знайомим залишив квартиру, а згодом повернувся, прихопивши із собою розкладний ніж.

Чоловіки покликали потерпілого до приквартирного коридору, де між ним та обвинуваченим виникла бійка. Під час сутички обвинувачений завдав потерпілому дев’ять ударів ножем у тулуб і залишив місце події, не надавши допомоги.

Потерпілий отримав численні ножові поранення, з яких два — проникаючі поранення грудної клітки та живота — експертиза визнала тяжкими тілесними ушкодженнями, небезпечними для життя. Ще один учасник конфлікту також дістав два ножові поранення, які кваліфіковано як легкі тілесні ушкодження. Вину обвинуваченого підтвердили показання потерпілого та свідків, результати слідчих експериментів, судово-медичних, молекулярно-генетичних та інших експертиз.

Нез’явлення на службу

Окремо суд розглянув епізод, пов’язаний із проходженням військової служби.

Обвинуваченого мобілізували у квітні 2022 року. У червні того ж року його направили на військово-лікарську комісію для визначення придатності до подальшої служби. Після проходження ВЛК він мав повернутися до військової частини, однак цього не зробив.

Суд встановив, що військовослужбовець без поважних причин не повернувся до місця служби не пізніше 22 серпня 2022 року та перебував поза військовою частиною до 2 січня 2026 року, коли його затримали в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України. Суд дійшов висновку, що пояснення обвинуваченого про нібито спроби повернутися до служби спростовуються матеріалами службового розслідування та тривалим періодом його відсутності.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, а також у нез’явленні військовослужбовця на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

За сукупністю злочинів йому остаточно призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Обставиною справи 759/7598/26, що обтяжує покарання, суд визнав вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Також із засудженого стягнуто 150,9 тис. грн процесуальних витрат на проведення експертиз.

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