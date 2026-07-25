У Білому домі підтвердили зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа має відбутись 28 липня.

Фото: president.gov.ua

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У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на посадовця Білого дому.

Зазначається, що зустріч має відбутись у вівторок, 28 липня.

Крім того, джерело агентства в українських колах розповіло, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіку Трампа від Білого дому.

За його словами, посадовці США та України обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планується представити російським посадовцям у рамках нового раунду мирних пропозицій, спрямованих на припинення війни.

Раніше повідомлялось, що візит Зеленського до США запланований на 28 липня. Під час перебування у США Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе окремі переговори з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем. 10 липня сенатор зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.

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