Коли казка стає судовим процесом: як у Запорізькому окружному адмінсуді завершили Дні адміністративної юстиції, фото

У Запорізькому окружному адмінсуді діти винесли вирок Сірому Вовку, а через казковий процес знайомилися з принципами правосуддя.

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На завершення Днів адміністративної юстиції в Запорізькому окружному адміністративному суді відбулося підбиття підсумків конкурсу дитячих малюнків «Суд очима дитини». Його учасниками стали діти суддів та працівників апарату суду, які через творчість поділилися власним баченням суду, справедливості та закону. Перед колективом суду відбулося урочисте нагородження учасників конкурсу дитячих малюнків. Олег Прудивус, голова Запорізького окружного адміністративного суду, подякував дітям за активну участь, привітав їх із творчими здобутками та вручив дипломи і пам’ятні подарунки. Юні художники були нагороджені щирими оплесками присутніх.

Цей конкурс уже став доброю традицією, адже дає дітям можливість по-своєму побачити суд, справедливість, закон і людей, які щодня працюють заради захисту прав кожного. У своїх роботах юні художники показали, що суд — це насамперед місце, де шукають правду, захищають справедливість і поважають закон.

Справжньою родзинкою цьогорічного заходу стала інтерактивна театралізована вистава «Казковий ліс проти Вовка», яку підготували працівники апарату суду. Здавалося б, добре знайома всім історія про Червону Шапочку не може здивувати. Проте цього разу казкові герої опинилися не в лісі, а в залі судового засідання, де їм довелося не просто розповідати свою версію подій, а доводити її доказами, відповідати на запитання сторін та переконувати присяжних у своїй правоті. У незвичному форматі дітлахи не лише спостерігали за подіями, а й стали безпосередніми учасниками судового процесу, оскільки найвідповідальнішу роль отримали саме діти — вони стали присяжними, яким належало ухвалити справедливе рішення. У залі судового засідання розгорнувся казковий, але максимально наближений до реальності розгляд справи за обвинуваченням Сірого Вовка. Кожен із казкових персонажів по-своєму бачив події, а свідчення нерідко суперечили одне одному. Саме тому юним присяжним довелося уважно аналізувати всі докази, зіставляти факти, перевіряти достовірність почутого та не поспішати з висновками.

Через гумор, цікаві діалоги та знайомих казкових героїв діти дізналися, як працює суд, яку роль у процесі відіграють суддя, прокурор, адвокат, свідки та присяжні. Водночас вони зрозуміли, що судове рішення ґрунтується не на емоціях чи особистих симпатіях, а виключно на фактах, доказах і законі. Юні присяжні активно обговорювали побачене та почуте, ставили запитання та разом шукали відповідь на головне питання судового процесу — хто ж насправді винен. Саме це дозволило дітям відчути, наскільки відповідальною є місія тих, хто ухвалює судове рішення.

Крім того, юні глядачі зробили ще один важливий висновок: любов і турбота батьків проявляються не лише в добрих словах, а й у правилах, яких варто дотримуватися. Слухати батьків, бути уважними, не спілкуватися з незнайомцями, не робити поспішних висновків і завжди перевіряти факти — це прості, але дуже важливі життєві правила, які допомагають уникнути багатьох помилок.

Олег Прудивус подякував усім, хто долучився до заходу, та висловив сподівання, що конкурс «Суд очима дитини» і надалі залишатиметься доброю традицією суду, а з кожним роком коло його учасників лише розширюватиметься, об’єднуючи дедалі більше дітей навколо творчості, пізнання світу права та утвердження цінностей справедливості й верховенства права. Саме такі заходи допомагають дітям зрозуміти, що суд — це не лише будівля чи державна установа, а насамперед місце, де панують закон, справедливість, рівність усіх перед законом та повага до людської гідності.

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