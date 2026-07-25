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Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг та арештувати рахунки: Ольга Решетилова розповіла деталі

10:55, 25 липня 2026 194
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Ольга Решетилова заявила, що законопроєкти щодо ухилянтів вже розроблені.
Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг та арештувати рахунки: Ольга Решетилова розповіла деталі
Фото: suspilne.media
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В Україні можуть обмежити права тим, хто ухиляються від військової служби.

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Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що законопроєкти вже розроблені, але вони ще не подані до Верховної Ради. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, мова йде про «обмеження в наданні адміністративних послуг, використання водійських прав, арешти рахунків і так далі».

«Тобто це такий комплекс заходів, які дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників які ухиляються від мобілізації і так само обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава. Я вважаю, що це має бути справедливим щодо тих військовослужбовців, які тривалий час несуть службу і які уже потребують заміни. Цей комплекс заходів повинен бути паралельно з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців», — сказала вона.

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мобілізація

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