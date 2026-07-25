Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг та арештувати рахунки: Ольга Решетилова розповіла деталі

Ольга Решетилова заявила, що законопроєкти щодо ухилянтів вже розроблені.

Фото: suspilne.media

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В Україні можуть обмежити права тим, хто ухиляються від військової служби.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що законопроєкти вже розроблені, але вони ще не подані до Верховної Ради. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, мова йде про «обмеження в наданні адміністративних послуг, використання водійських прав, арешти рахунків і так далі».

«Тобто це такий комплекс заходів, які дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників які ухиляються від мобілізації і так само обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава. Я вважаю, що це має бути справедливим щодо тих військовослужбовців, які тривалий час несуть службу і які уже потребують заміни. Цей комплекс заходів повинен бути паралельно з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців», — сказала вона.

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