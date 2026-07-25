Різні адреси в ТЦК і ЦНАП — як уникнути проблем із військовим обліком

Якщо інформація в ТЦК, ЦНАП і «Резерв+» не збігається, персональні дані потрібно якнайшвидше актуалізувати.

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Якщо адреса проживання або реєстрації, зазначена в різних державних реєстрах, не збігається, це може спричинити проблеми з військовим обліком. У такій ситуації важливо своєчасно оновити персональні дані, адже військовозобов’язані зобов’язані повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про будь-які зміни. Що робити, якщо в базах ТЦК та ЦНАП вказані різні адреси, та чи можна виправити інформацію через застосунок «Резерв+».

Військовий облік: які дані потрібно повідомляти ТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні надавати ТЦК та СП достовірну інформацію про свої персональні дані та своєчасно повідомляти про будь-які зміни.

Зокрема, це стосується:

адреси проживання або реєстрації;

сімейного стану;

наявності дітей;

контактних даних, зокрема номера телефону та електронної пошти.

У разі зміни місця проживання або державної реєстрації ці відомості необхідно оновити відповідно до вимог законодавства.

Що робити, якщо в ТЦК і ЦНАП різні адреси

За словами юристів, якщо в інформаційних базах ТЦК та ЦНАП містяться різні адреси, це може стати підставою для виникнення проблем із військовим обліком.

Чинні правила передбачають перебування на військовому обліку за місцем реєстрації. Якщо ж людина змінила фактичне місце проживання, вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання та актуалізувати свої персональні дані.

У такій ситуації рекомендується перевірити інформацію, зазначену в «Резерв+», і за потреби оновити її. Також уточнити дані можна під час особистого звернення до ТЦК та СП.

За оцінкою юристів, якщо після завершення відстрочки особа не перебуває на військовому обліку за належним місцем відповідно до актуальних даних, це може призвести до негативних наслідків, тому з оновленням інформації зволікати не варто.

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